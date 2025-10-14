JPMorgan y Goldman Sachs superan las expectativas en el 3T

Los bancos estadounidenses JPMorgan Chase y Goldman Sachs registraron mejores resultados de los previstos por los mercados en el tercer trimestre del año gracias a la mejora de la economía estadounidense.

JPMorgan obtuvo unos beneficios de US$14.390 millones, un 12% más que hace un año, con unos ingresos de US$46.400 millones, un 9% más, anunció la compañía.

El beneficio neto por acción alcanzó los US$5,07, más de los US$4,85 previstos por los mercados.

Las ganancias aumentaron en las tres divisiones principales a pesar del incremento de los gastos y del aumento de los costos crediticios generales en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Los resultados del banco comercial y de inversión de JPMorgan se beneficiaron de un crecimiento generalizado, incluido el aumento de los ingresos en los mercados de tipos de interés, crédito y productos de renta variable.

El director ejecutivo de la entidad financiera, Jamie Dimon, aludió a "algunos indicios de desaceleración, especialmente en el crecimiento del empleo", pero afirmó que la economía estadounidense "en general se mantuvo resistente".

El beneficio neto de Goldman Sachs ascendió a US$4100 millones, un 37% más que el año anterior, informó la entidad el martes.

El beneficio por acción se fue a los US$12,25 por acción, frente a los US$11 aproximadamente previstos por los analistas.

El director general, David Solomon, resaltó un "entorno de mercado más favorable" durante el periodo comprendido entre julio y septiembre, después de un segundo semestre marcado por la volatilidad de los mercados ante la agresiva política comercial de Donald Trump.

