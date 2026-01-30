Juez de EE. UU. descarta la pena de muerte contra acusado de matar a un alto ejecutivo de seguros

Un juez federal bloqueó el viernes la posibilidad de que los fiscales soliciten la pena de muerte contra Luigi Mangione, acusado de matar a tiros al director ejecutivo de una compañía de seguros de salud en 2024.

La víctima, Brian Thompson, director de UnitedHealthcare, fue tiroteado en Manhattan el 4 de diciembre de ese año, cuando salía de su hotel.

El juez desestimó los cargos de asesinato y porte de un arma con silenciador contra Mangione, que podrían significar la pena de muerte.

El sospechoso de 27 años de edad todavía enfrenta cargos en su caso federal por acoso, y a nivel estatal por asesinato, que puede darle cadena perpetua.