Juez de EEUU extiende medidas temporales que protegen a niños guatemaltecos de deportación

WASHINGTON (AP) — Un juez federal mantendrá temporalmente en vigor medidas que impiden a las autoridades de Estados Unidos deportar a niños guatemaltecos que están bajo custodia del gobierno.

La decisión del juez Timothy J. Kelly el sábado impide al gobierno deportar a los niños guatemaltecos que llegaron a Estados Unidos solos y que actualmente viven en refugios gubernamentales y hogares de acogida.

La orden de Kelly indica que necesitaba una breve extensión para continuar estudiando el asunto porque los hechos del caso seguían cambiando. Su decisión se produce después de que el gobierno, durante una audiencia el 10 de septiembre, se retractara de afirmaciones previas de que los padres de los niños habían solicitado su regreso.

La decisión del tribunal se origina de una operación durante el fin de semana del Día del Trabajo, cuando el gobierno del presidente Donald Trump intentó deportar a docenas de niños guatemaltecos que habían llegado a Estados Unidos solos y estaban viviendo en refugios del gobierno estadounidense y hogares de acogida.

En una operación realizada de noche el 30 de agosto, el gobierno notificó a los albergues —donde los niños migrantes que viajan solos viven inicialmente después de cruzar la frontera sur— que regresarían a los niños a Guatemala y que necesitaban tener a los niños listos para partir en cuestión de horas.

Contratistas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recogieron a los niños guatemaltecos de los albergues y hogares de acogida y los transportaron al aeropuerto. El gobierno ha dicho en documentos judiciales que identificó a 457 niños para una posible deportación a Guatemala, aunque esa lista finalmente se redujo a 327. Al final, 76 llegaron a abordar aviones en El Paso y Harlingen, Texas, la madrugada del 31 de agosto y estaban listos para partir hacia Guatemala en lo que el gobierno describió como una primera fase.

Activistas que habían sido alertados de posibles intentos de deportar a los niños guatemaltecos demandaron inmediatamente al gobierno de Trump para evitarlo. Los defensores argumentaron que muchos de estos niños estaban huyendo de maltrato o violencia en sus países de origen y que el gobierno estaba eludiendo procedimientos legales diseñados para proteger a los jóvenes migrantes de ser devueltos a lugares potencialmente abusivos o violentos.

Un juez federal en Washington otorgó a los activistas una orden de restricción temporal de 14 días que en gran medida impide al gobierno de Trump deportar a los niños migrantes bajo su cuidado, excepto en circunstancias limitadas donde un juez de inmigración ya hubiera ordenado su remoción después de revisar sus casos.

La orden de Kelly del sábado extiende esa protección hasta el 16 de septiembre.

El Gobierno ha argumentado que tiene el derecho de devolver a los niños bajo su cuidado y que estaba actuando a instancias del gobierno guatemalteco.

El gobierno guatemalteco ha dicho que estaba preocupado por los menores bajo custodia en Estados Unidos que iban a cumplir 18 años y que luego estarían en riesgo de ser entregados a instalaciones de detención para adultos.

Los niños que cruzan la frontera solos generalmente son transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los niños suelen vivir en una red de albergues en todo el país que son supervisados por la ORR hasta que finalmente son entregados a un patrocinador, generalmente un pariente. ___

