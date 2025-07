Juez niega libertad bajo fianza a Sean "Diddy" Combs  

El juez denegó este miércoles liberar bajo fianza al magnate de la música Sean "Diddy" Combs después de haber sido condenado por trata de personas con fines sexuales y absuelto de delitos mayores como asociación ilícita y tráfico sexual hasta que anuncie su condena, informaron medios estadounidenses.

El magistrado mantendrá en la cárcel a Combs hasta que dicte condena por los dos cargos por los que ha sido declarado culpable y que pueden suponer hasta 20 años de cárcel, diez por cada uno de ellos, alegando que tanto el magnate como su defensa no han logrado demostrar que "no representa peligro para nadie", en particular para sus acusadoras.

gl-af/dga