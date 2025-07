Juez niega solicitud en el caso de Tupac Shakur para nuevo juicio tras pelea en prisión

LAS VEGAS (AP) — Duane "Keffe D" Davis, quien está a la espera de su juicio por el asesinato del ícono del rap Tupac Shakur en 1996, ha perdido una solicitud para un nuevo juicio en un caso separado de agresión relacionado con una pelea en la cárcel.

El fallo se produjo el miércoles después de una tensa audiencia en una sala del tribunal de Las Vegas que subrayó la notoriedad del acusado y su próximo juicio en uno de los crímenes más famosos del hip hop.

Los jurados que condenaron a Davis por agresión en una pelea de la cárcel fueron convocados al estrado de los testigos el miércoles. Uno por uno negó las afirmaciones del hijo de Davis y de un hombre que se describe a sí mismo como periodista, quienes dijeron haber escuchado a uno de los jurados hablar sobre el caso de agresión durante un receso para almorzar antes de las deliberaciones.

Tanto el hijo de Davis, Duane Davis Jr., como el autodenominado periodista, Richard Bond, testificaron el miércoles sobre haber escuchado los comentarios del jurado en el pasillo fuera de la sala del tribunal el último día de un juicio de dos días en abril.

La jueza del distrito del condado de Clark, Nadia Krall, afirmó desde el estrado: "Esos dos testigos tienen una relación, un sesgo y un motivo para testificar de cierta manera, ya sea de manera subconsciente o no".

Se reveló el miércoles, cuando el fiscal Marc DiGiacomo interrogó a los hombres por separado, que se consideraban amigos, que Bond había estado enviando dinero tanto a Duane Davis como a su hijo, y que Bond les había aconsejado despedir a su abogado, Carl Arnold.

DiGiacomo preguntó a Bond: "¿Alguna vez has tomado una clase sobre ética periodística?"

Bond respondió: "No, no he tomado una clase sobre ética periodística".

La pelea en diciembre de 2024 en una sala común fue capturada en video de seguridad. Los fiscales dijeron que Davis estaba siendo escoltado por un oficial de correcciones de regreso a su unidad cuando él y otro hombre intercambiaron palabras y luego comenzaron a pelear. Arnold dijo que fue emboscado y actuó en defensa propia.

DiGiacomo, quien también está procesando a Duane Davis por el asesinato de Shakur, dijo después del tribunal que no tenía comentarios. Un portavoz de la oficina de Arnold también se negó a comentar.

Arnold dijo en el tribunal el miércoles que su cliente no recibió un juicio justo en el caso de agresión debido a los aparentes comentarios del jurado. El propio jurado lo negó varias veces mientras estaba en el estrado de los testigos.

La audiencia del miércoles no fue la primera en la que se cuestionó la credibilidad de aquellos con vínculos con Davis en el tribunal.

Davis, la única persona acusada en la muerte de Shakur, quería ser liberado de la custodia poco después de su arresto en septiembre de 2023.

Pero un juez rechazó su solicitud diciendo que sospechaba de la verdadera fuente de fondos de la que provenía su fianza. Un ejecutivo de una discográfica que se ofreció a respaldar la fianza de US$750.000 de Davis en ese momento testificó que obtuvo el dinero legalmente y quería ayudar a Davis porque "siempre ha sido una persona monumental en nuestra comunidad". Pero la jueza dijo tener escepticismo después de recibir dos cartas idénticas aparentemente de una compañía de entretenimiento que Cash "Wack 100" Jones dice que le transfirió los fondos como pago por su trabajo. Una carta estaba firmada con un nombre que no tenía vínculos con la compañía, dijo la jueza, mientras que la otra incluía un nombre mal escrito y una dirección de retorno vinculada a la oficina de un médico. Davis se ha declarado no culpable de asesinato en primer grado. Está acusado de orquestar el tiroteo fatal desde un automóvil en movimiento contra Shakur hace casi 30 años en un semáforo cerca de la franja de Las Vegas. Los fiscales dicen que la evidencia contra Davis es sólida, incluidas sus propias narraciones del tiroteo a lo largo de los años en entrevistas y un libro de memorias revelador de 2019. Su juicio está programado para febrero. La muerte de Shakur a los 25 años ocurrió mientras su cuarto álbum en solitario, "All Eyez on Me", seguía en las listas de popularidad, con unos cinco millones de copias vendidas. Nominado seis veces al Grammy, Shakur sigue siendo considerado en gran medida uno de los raperos más influyentes y versátiles de todos los tiempos. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.