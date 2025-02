Juez no bloqueará por el momento la abrupta suspensión de fondos a obispos de EEUU para refugiados

WASHINGTON (AP) — Un juez federal se negó el jueves a bloquear por el momento la abrupta suspensión ordenada por el gobierno del presidente Donald Trump a la financiación del programa privado de reasentamiento de refugiados más grande de Estados Unidos, lo que representa un revés para la Conferencia Episcopal del país.

El juez Trevor McFadden rechazó la solicitud de los obispos para que emitiera una orden de restricción temporal que habría restaurado el financiamiento, pero calificó su fallo de “muy tentativo”.

McFadden también les ordenó a ambas partes que tengan una sesión de mediación con un juez federal de primera instancia la próxima semana.

“Una orden de restricción temporal es un recurso extraordinario que debe concederse con moderación”, señaló. “Quiero ver más argumentos de las partes”.

Los obispos le piden que le prohíba al Departamento de Estado hacer cumplir una suspensión de millones de dólares en ayuda, emitida el 24 de enero, que dicen ha afectado a casi 7.000 refugiados recién llegados.

Los obispos dicen que retener millones de dólares en costos de reasentamiento viola varias leyes, al igual que la disposición constitucional que le otorga el poder del manejo de los fondos al Congreso, que ya aprobó el financiamiento.

Los Servicios de Migración y Refugiados de la conferencia han enviado avisos de despido a más de la mitad de su personal, y se prevé que haya recortes adicionales. Es una de 10 agencias nacionales, la mayoría de ellas con bases religiosas, que tuvieron que movilizarse rápidamente después de que el Departamento de Estado les informara el 24 de enero sobre una suspensión inmediata de la financiación mientras se revisan los programas de ayuda al exterior.

El gobierno ha dicho que el país no puede acoger a más refugiados, y que la suspensión del gasto le permitirá alinear la financiación con las prioridades del presidente.

Trump suspendió las nuevas admisiones de refugiados al asumir el cargo en enero, pero había miles de recién llegados que aún se encontraban dentro del período de 90 días en el cual son elegibles a recibir ayuda para reasentarse.

Trump nombró a McFadden a la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia en 2017.

El Departamento de Estado también argumentó en contra de la petición de los obispos, diciendo que el gobierno no debería estar sujeto a órdenes judiciales superpuestas. Hizo notar que otro juez federal ya le había ordenado levantar un congelamiento de fondos para la ayuda humanitaria al exterior.

La conferencia episcopal indicó que gasta millones de dólares en reasentamientos, más allá de los reembolsos federales que recibe, pero no puede sostener el programa sin ayuda federal.

Entre los demandados están los departamentos de Estado y de Salud y Servicios Humanos, al igual que sus respectivos secretarios, Marco Rubio y Robert F. Kennedy Jr. Ambos departamentos desempeñan papeles en delegar trabajo de reasentamiento a la conferencia episcopal.

La conferencia señaló que suspender las labores de reasentamiento sólo prolongará el tiempo que tardan los refugiados en encontrar empleo y volverse autosuficientes.

Trump, en cuyo primer mandato se recortaron drásticamente las admisiones de refugiados, suspendió de inmediato el programa de décadas de antigüedad al asumir nuevamente la presidencia en enero. Él y sus representantes han criticado el reasentamiento de refugiados y otras vías para canalizar la inmigración.

El vicepresidente JD Vance, convertido al catolicismo, acusó recientemente a la conferencia episcopal de reasentar a “inmigrantes ilegales” para obtener millones de dólares en financiamiento federal, una aparente referencia al programa de reasentamiento, que involucra a refugiados que cuentan con aprobación legal.

Vance respaldó sus críticas con una apelación a la enseñanza católica para justificar las restricciones a la inmigración. Eso provocó respuestas no sólo de los obispos de Estados Unidos, sino también un reproche implícito del papa Francisco, quien dijo que la caridad cristiana requiere ayudar a los necesitados, no sólo a aquellos en nuestros círculos más cercanos.

___

Smith reportó desde Pittsburgh. La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.