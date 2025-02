Juez rechaza restablecer el acceso de la AP a la Casa Blanca, pero insta al gobierno a reconsiderar

WASHINGTON (AP) — Un juez federal se negó el lunes a ordenar de momento a la Casa Blanca que restablezca el acceso de The Associated Press a los eventos del presidente de Estados Unidos, diciendo que la agencia de noticias no había demostrado haber sufrido un daño irreparable en este asunto. Sin embargo, instó al gobierno a reconsiderar su prohibición de hace dos semanas, señalando que la jurisprudencia “es uniformemente inútil para la Casa Blanca”.

Sin embargo, la decisión del juez federal de distrito Trevor N. McFadden fue sólo temporal. Les dijo a los abogados del gobierno del presidente Donald Trump y de la AP que el asunto requería más análisis antes de emitir un fallo.

McFadden bombardeó a ambas partes con preguntas durante la presentación de argumentos sobre una demanda que la AP interpuso el viernes, en la que dice que sus derechos garantizados por la Primera Enmienda están siendo violados por la prohibición, que comenzó gradualmente hace dos semanas. Trump dijo que era un castigo por la decisión de la agencia de no acatar completamente su orden ejecutiva en la que renombró “Golfo de Estados Unidos” al Golfo de México.

McFadden, al hablar sobre la composición del “grupo de prensa” que es elegido por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, cuestionó por qué el gobierno estaba obligado a acatar esas selecciones.

“Se siente un poco extraño que la Casa Blanca esté de alguna manera obligada por las decisiones que esta organización privada está tomando”, le dijo el juez a los abogados de la AP.

Cuestionó también la mención por parte de la AP de su larga pertenencia al conjunto de prensa de la Casa Blanca. “¿Está este gobierno obligado de alguna manera por lo que sucedió con el presidente (William) McKinley?”, preguntó el juez. Pero señaló que la Casa Blanca le había encargado al grupo de corresponsales que eligiera a los miembros del conjunto de periodistas que tienen acceso.

“La Casa Blanca ha aceptado que la asociación de corresponsales sea el árbitro aquí, y sólo ha discriminado a una organización. Eso parece problemático”, declaró McFadden en un diálogo con Brian Hudak, abogado del gobierno.

Más tarde, McFadden le advirtió al abogado del gobierno que reconsiderara su posición, diciéndole que “la jurisprudencia en este circuito es uniformemente inútil para la Casa Blanca”.

La AP dice que se adhiere a la terminología “Golfo de México” porque su audiencia es global y ese cuerpo de agua no sólo está en territorio de Estados Unidos, pero también está reconociendo el hecho de que Trump le cambió el nombre.

La agencia noticiosa señala que el asunto ataca el núcleo mismo de la Primera Enmienda de la Constitución, que le prohíbe al gobierno aplicar represalias por declaraciones que le son incómodas. La Casa Blanca sostiene que el acceso al presidente es un privilegio, no un derecho.

Este mes, el gobierno de Trump le comenzó a prohibir a la AP el acceso al Despacho Oval, el Air Force One y otras áreas que han estado abiertas a la agencia durante un siglo al formar parte del grupo de prensa de la Casa Blanca. La disputa surge de la negativa de la AP a cambiar su estilo al referirse al Golfo de México.

La AP incluyó en su demanda a tres funcionarios de Trump: la jefa de despacho de la Casa Blanca, Susan Wiles; el jefe de despacho adjunto, Taylor Budowich, y la secretaria de prensa, Karoline Leavitt. La agencia, un medio de noticias sin fines de lucro en operación desde 1846, dijo que la maniobra de la Casa Blanca es un “ataque selectivo” de los que la Primera Enmienda prohíbe.

“La prensa y todas las personas en Estados Unidos tienen el derecho de elegir sus propias palabras y no ser objeto de represalias por parte del gobierno”, manifestó la AP en su demanda.

La Casa Blanca sostiene que su medida para restringir a la AP no es una infracción a los derechos de libre expresión. “La única persona que tiene el derecho absoluto de ocupar esos espacios es el presidente de Estados Unidos”, le escribió Wiles a Julie Pace, directora ejecutiva de la AP, en un correo electrónico incluido en la demanda de la agencia. “Para el resto de nosotros, es un privilegio, e insinuar lo contrario es incorrecto”.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.