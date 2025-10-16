Jueza de EEUU desecha caso de jóvenes que buscaban impugnar políticas climáticas de Trump
Una jueza federal de Estados Unidos desechó el miércoles una demanda interpuesta por un grupo de jóv
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Una jueza federal de Estados Unidos desechó el miércoles una demanda interpuesta por un grupo de jóvenes estadounidenses que alegaban que la promoción de los combustibles fósiles por parte del presidente Donald Trump viola sus derechos inalienables.
En su escrito, la jueza Dana Christensen declaró que, si bien los jóvenes demandantes presentaron pruebas abrumadoras que demostraban que las órdenes ejecutivas del gobierno desestabilizarían aún más el clima y los perjudicarían, carecía de jurisdicción para intervenir.
Lighthiser v Trump es un caso emblemático de una tendencia mundial de acciones judiciales para forzar medidas contra la crisis climática, ante la inercia política o la resistencia de los dirigentes.
ia/des/db/mr
LA NACION
Otras noticias de Crisis climática
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Cómo el fenómeno de “La Niña” podría afectar la temporada de nevadas en Nueva York y Chicago este invierno
- 2
Buenas noticias en Illinois: el anuncio de J.B. Pritzker sobre una reapertura que generará más de 3000 empleos
- 3
El sumergible Titán estalló por una “ingeniería defectuosa”, concluye el informe final
- 4
Cómo avanza la tabla del repechaje en Concacaf rumbo al Mundial 2026