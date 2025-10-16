Jueza de EEUU desecha caso de jóvenes que buscaban impugnar políticas climáticas de Trump

Una jueza federal de Estados Unidos desechó el miércoles una demanda interpuesta por un grupo de jóvenes estadounidenses que alegaban que la promoción de los combustibles fósiles por parte del presidente Donald Trump viola sus derechos inalienables.

En su escrito, la jueza Dana Christensen declaró que, si bien los jóvenes demandantes presentaron pruebas abrumadoras que demostraban que las órdenes ejecutivas del gobierno desestabilizarían aún más el clima y los perjudicarían, carecía de jurisdicción para intervenir.

Lighthiser v Trump es un caso emblemático de una tendencia mundial de acciones judiciales para forzar medidas contra la crisis climática, ante la inercia política o la resistencia de los dirigentes.

