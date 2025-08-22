Jueza ordena desmantelar “Alcatraz de los Caimanes” en 60 días

Una jueza prohibió este jueves a las autoridades estadounidenses llevar nuevos presos al centro de detención de migrantes conocido como "Alcatraz de los Caimanes", en Florida, y ordenó desmantelar el lugar en un plazo de 60 días al considerar que incumplía normas medioambientales.

La orden de la jueza Kathleen M. Williams supone un varapalo para el gobierno de Florida y la administración de Donald Trump, que querían convertir estas instalaciones en el corazón de los Everglades en un modelo para otros centros de detención del país.

La decisión judicial extiende una suspensión de obras decidida por la misma jueza hace dos semanas y pide a las autoridades que retiren vallas, alumbrado, generadores, alcantarillas y demás elementos "instalados para sostener este proyecto", lo que supondría su cierre.

Según ella, el estado y el gobierno estadounidense vulneraron una ley federal que exige una evaluación de impacto medioambiental antes de construir instalaciones como estas.

La jueza le dio así la razón a grupos ecologistas y a la tribu local Miccosukee, que habían presentado una demanda por considerar que el centro de detención era un peligro para el delicado ecosistema del humedal.

"El proyecto causa daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción en la zona", escribió la magistrada en su orden.

Las autoridades de Florida, dueñas de las instalaciones, apelaron la decisión judicial poco después de su publicación.

El gobierno estatal de Ron DeSantis levantó este centro en un aeródromo abandonado en los Everglades en apenas ocho días, con el objetivo de ayudar al presidente Trump en su cruzada contra la inmigración irregular.

Desde su apertura el 2 de julio, activistas y opositores habían pedido su cierre al alegar que ponía en riesgo una zona natural protegida y que no respetaba el derecho de los detenidos.

Varios presos del lugar y abogados denunciaron recientemente unas pésimas condiciones de internamiento.

En conversaciones con AFP, hablaron de jornadas enteras sin ver la luz del sol y criticaron la falta de higiene y de cuidados médicos brindados a los migrantes detenidos.

Uno de ellos, trasladado a otro centro desde entonces, acusó incluso a varios guardias de haberle dado una paliza por quejarse de esas condiciones.

Con la orden publicada este jueves, la jueza Williams, nombrada por el expresidente demócrata Barack Obama en 2011, se convierte en una piedra en el zapato del gobierno de DeSantis.

Hace apenas unos meses, ya había bloqueado una ley estatal que convertía en delito la entrada de migrantes indocumentados a Florida, lo que provocó numerosas críticas de la administración.