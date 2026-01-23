Juicio por asesinato de alto ejecutivo de seguros en EE. UU. inicia en septiembre

El juicio contra Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de una de las mayores aseguradoras de salud de Estados Unidos, empezará con la selección del jurado el 8 de septiembre, reportaron medios locales.

La víctima, Brian Thompson, director de UnitedHealthcare, murió por disparos en una calle de Manhattan el 4 de diciembre de 2024, cuando salía de su hotel.

Los alegatos iniciales del juicio comenzarán en octubre 13, en caso de que el juez excluya la pena de muerte como posible sentencia para Mangione. De no ser así, el inicio podría aplazarse hasta el 11 de enero de 2027, según reportaron ABC News y CBS.

Los fiscales alegan que Mangione acosó a Thompson antes de acercarse por detrás de él en Manhattan y dispararle varias veces con una pistola con silenciador, tras lo cual habría huido en bicicleta.

Mangione fue arrestado cinco días después en un restaurante de comidas rápidas en Altoona, Pensilvania, a 370 kilómetros del lugar del crimen.

El asesinato captado en video conmocionó a Estados Unidos y expuso el descontento público por el sistema de salud privado orientado al lucro.