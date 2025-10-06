Julio Rodríguez define el triunfo de Marineros 3-2 sobre Tigres con un doble para igualar la serie

SEATTLE (AP) — Julio Rodríguez respondió en un gran momento para los Marineros de Seattle.

El dominicano conectó un doble productor que rompió el empate en la octava entrada y los Marineros vencieron 3-2 a los Tigres de Detroit en el segundo juego de su Serie Divisional de la Liga Americana el domingo para emparejar el duelo.

Con el juego empatado 2-2 y un out en la parte baja de la octava entrada, el candidato al MVP de la Liga Americana Cal Raleigh conectó un doble con uno fuera. Poco después, Rodríguez impulsó a Raleigh con un doble para poner a los Marineros al frente de manera definitiva.

“En juegos como este, siento que cualquier situación es decisiva”, dijo Rodríguez, quien ha registrado un extrabase en un récord de franquicia de cinco juegos consecutivos de postemporada y tiene seis extrabases en sus primeros siete juegos de playoffs en su carrera.

“Siento que el mayor orgullo que tengo es ayudar al equipo a ganar. En cualquier situación que pueda, siento que eso es lo que me hace sentir bien. Y escuchen, si quieren decir que soy decisivo, también está bien. Genial. Así sea.”

El cerrador mexicano Andrés Muñoz retiró a los Tigres en orden para lograr el salvamento una noche después de trabajar dos entradas en una derrota 3-2 en 11 episodios.

El dominicano Jorge Polanco conectó dos jonrones para Seattle.

Después de no anotar contra el abridor de Seattle, Luis Castillo y tres relevistas de los Marineros, los Tigres empataron el juego contra Matt Brash en la parte alta de la octava.

El venezolano Gleyber Torres trabajó una base por bolas al inicio, y Riley Greene llegó a base por una elección del fildeador que fue mal manejada por el primera base de Seattle Josh Naylor, lo que resultó en un error. Spencer Torkelson siguió con un doble en la esquina del jardín derecho para empatar la pizarra 2-2.

Seattle recuperó la ventaja en la parte baja.

Raleigh, quien lideró las mayores en jonrones esta temporada con 60, conectó el lanzamiento de Kyle Finnegan en la esquina del jardín derecho y se deslizó de cabeza en la segunda base. Rodríguez siguió con un doble propio, enviando a la multitud de 47.431 personas en el T-Mobile Park al frenesí.

“Le doy mucho crédito a nuestros muchachos”, dijo el manager de los Marineros, Dan Wilson. “Número uno, este fue un juego de recuperación para nosotros, y lo hicieron. Y perder la ventaja tarde y regresar de inmediato para anotar una carrera fue enorme. Pensé que esos turnos al bate de Julio y Cal fueron tremendos y simplemente un gran cambio de impulso de regreso a nuestro dugout”.

Polanco se convirtió en el cuarto jugador de los Marineros con un juego de múltiples jonrones en la postemporada, uniéndose a Ken Griffey Jr., Edgar Martínez y Jay Buhner, quienes lograron la hazaña en 1995.

“Simplemente tuve un buen enfoque”, dijo Polanco, quien añadió un sencillo en la octava y terminó de 4-3.

“Me mantuve en el medio para poder reconocer los lanzamientos secundarios. Como dije, simplemente le di un buen swing.”