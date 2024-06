Juneteenth en Florida y Texas: qué estará abierto y cuáles locales cierran durante el feriado del miércoles 19 de junio

Escuchar

El miércoles 19 de junio se celebra Juneteenth, también llamado Día de la Emancipación en algunos estados, un feriado federal que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Aunque se trata de una celebración nacional, no impacta en todas los estados de la misma manera. Texas, donde se originó la fecha, reconoce el feriado a nivel estatal, mientras que Florida no. Por ello, la apertura de comercios, oficinas, escuelas y bancos depende de la jurisdicción.

El calendario festivo de la Reserva Federal de EE.UU. (FED, por sus siglas en inglés) contempla Juneteenth, por lo que la mayoría de los bancos más grandes de ese país, con sede en Florida y también Texas, como Bank of America, Wells Fargo, Chase Bank, Regions Bank, JPMorgan Chase & Co y Truist, estarán cerrados el miércoles. Sin embargo, los cajeros automáticos funcionarán normalmente.

En el Juneteenth se conmemora el fin de la esclavitud en EE.UU. (AP Foto/Ben Gray)

A su vez, el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) anunció que cerrará durante el feriado federal, por lo que en ningún estado habrá entregas. Sin embargo, servicios de correo como UPS o FedEx sí prestarán funciones ese día, de acuerdo a sus respectivos calendarios de feriados de 2024.

El Juneteenth se convirtió en feriado oficial en 2021, pero las comunidades afroamericanas lo celebran desde 1865 Juneteenth.com

Por otra parte, es probable que la mayoría de las tiendas y restaurantes de comida rápida del país, tales como Starbucks, McDonalds, Pizza Hut, Burger King o KFC, estén abiertos el miércoles en el horario habitual, ya que no se prevén este feriado en sus calendarios.

Florida: qué estará abierto y qué estará cerrado durante el feriado del 19 de junio

Florida es uno de la veintena de estados que no reconocen oficialmente a nivel estatal el feriado del 19 de junio y que, por lo tanto, no lo tienen como día de descanso pago en sus calendarios oficiales. Por eso, aunque todas las oficinas del gobierno federal no esenciales estarán cerradas el miércoles, las oficinas estatales floridanas permanecerán abiertas. Así lo informó el medio local TCPalm, que aclaró que, de todas formas, algunas oficinas gubernamentales y policiales locales pueden optar por cerrar.

Las escuelas primarias y secundarias de Florida estarán cerradas, pero no por el feriado, sino porque ya se encuentran en vacaciones de verano. No obstante, la mayoría de las universidades públicas no abrirán sus puertas este 19 de junio, aunque es probable que alguna institución privada sí lo haga.

Florida no reconoce el Juneteenth como feriado oficial; las imágenes son ilustrativas Unsplash

El medio local indicó también que las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) permanecerán abiertas. Al margen de los grandes bancos, las cooperativas de crédito Suncoast y Space Coast no prestarán servicios.

Juneteenth en Texas: qué abre el Día de la Emancipación

Según un estudio de Pew Research Center en Texas, además de ser donde se originó el feriado, es una de las jurisdicciones de EE.UU. que reconoce a nivel estatal –desde 1980– Juneteenth. Allí también se conoce esta festividad como el Día de la Emancipación.

Este reconocimiento implica que ese día las oficinas del gobierno estatal no estarán abiertas y los trabajadores estatales tendrán un día libre remunerado, al igual que las dependencias federales. De la misma forma, las escuelas, universidades y establecimientos educativos públicos permanecerán con las puertas cerradas.

Qué es Juneteenth y cuál es su origen

Los orígenes de la festividad se remontan a 1865, cuando las Tropas de la Unión llegaron a Galveston, Texas, para cumplimentar la Proclamación de Emancipación, que declaraba la libertad para los esclavos en Texas. Se trata de la tercera celebración oficial, dado que el Congreso estadounidense lo declaró como feriado federal en 2021.

El Juneteenth obtuvo su nombre por la combinación en inglés de palabras June (junio) y nineteenth (decimonoveno). Algunos habitantes lo consideran como el “segundo Día de la Independencia”. A pesar de que es una festividad formal relativamente nueva, las comunidades afroamericanas de EE.UU. la han celebrado durante más de 150 años para rendir homenaje al 19 de junio de 1865, cuando el mayor general Gordon Granger informó en Texas que la Guerra Civil había terminado, al igual que la esclavitud.

LA NACION