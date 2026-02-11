Junta de Los Ángeles 2028 respalda a Wasserman tras vínculo con archivos de Epstein

El comité ejecutivo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 anunció este miércoles que su presidente Casey Wasserman debe continuar en el cargo, tras una investigación que lo vinculó con la última ola de revelaciones sobre el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein.

Wasserman se ha enfrentado a crecientes peticiones de dimisión como director de los Juegos Olímpicos de 2028, luego de que salieran a la luz correos electrónicos de 2003 entre él y la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, dentro de los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicados el mes pasado.

En un comunicado emitido este miércoles, el comité ejecutivo de LA28 declaró que Wasserman, quien no ha sido acusado de ningún delito penal, continuará en su cargo tras una revisión legal de la correspondencia por correo electrónico.

La junta destacó "el sólido liderazgo que ha demostrado durante los últimos 10 años", y auguró que es el indicado para "garantizar unos Juegos seguros y exitosos".