Jurado en juicio a “Diddy” Combs cierra primer día de deliberación sin veredicto

El jurado en el juicio contra Sean "Diddy" Combs concluyó este lunes el primer día de deliberación sin llegar a una decisión sobre si el magnate de la música construyó una red delictiva que duró décadas, en la que supuestamente obligaba a las mujeres a mantener relaciones sexuales con terceros bajo los efectos de las drogas.

Los ocho hombres y cuatro mujeres del jurado recibieron durante más de dos horas las instrucciones del juez Arun Subramanian sobre cómo se aplica la ley a las pruebas presentadas por la fiscalía.

Tras estar todo el día reunidos, concluyeron sus labores sin alcanzar por el momento un veredicto.

El jurado debe llegar a una decisión unánime en el veredicto en cada uno de los cinco cargos que lo han sentado en el banquillo: conspiración de crimen organizado, trata sexual mediante fuerza, fraude o coerción, transporte con fines de prostitución (estos dos últimos cargos son similares para dos víctimas).

El juez les entregó dos folios con la especificación de los cargos y las preguntas de inocente o culpable. En el primero -conspiración de crimen organizado- tienen que decidir también si es culpable o inocente de actos que implicaron secuestro, incendio, sobornos, trabajo forzado y manipulación de testigos.

El jurado se basará para tomar su decisión en las declaraciones de los 34 testigos que se han sentado en el estrado en los casi dos meses de juicio oral, así como en miles de registros telefónicos, financieros y correos presentados por la fiscalía.

De 55 años, Combs se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable.

La defensa recordó que las mujeres que ahora lo acusan, y que participaron en las orgías que el magnate organizaba con trabajadores sexuales, eran adultas y tomaban sus propias decisiones.

Dos de las demandantes -la cantante Casandra "Cassie" Ventura y otra expareja que testificó bajo el seudónimo de Jane- mantuvieron relaciones con el fundador de la discográfica Bad Boy Records durante mucho tiempo.

- "No es un dios"-

La defensa se ha esforzado en minar su credibilidad, afirmando que lo hicieron por dinero y por placer, y refutó la acusación más grave, la de crimen organizado.

La fiscalía, que en el sistema estadounidense es la que realiza la acusación, señaló que, desde su atalaya de poder, Combs se sentía "intocable".

En sus argumentos finales, la fiscal dijo el viernes que cuando Combs cometió los delitos más evidentes, "había sobrepasado tanto el límite que ni siquiera podía verlo".

"El acusado nunca pensó que las mujeres de las que abusó tendrían el valor de decir en voz alta lo que les había hecho". "Eso se acaba en este tribunal", dijo. "El acusado no es un dios", zanjó.

Pero para su abogado fue un "empresario negro exitoso, hecho a sí mismo", y aunque reconoció que las relaciones sentimentales del rey del hip hop con sus exparejas fueron "complicadas" y hubo violencia doméstica, no está acusado de ello. Aunque poco ortodoxo, el sexo era consentido, subrayó el abogado. Combs no subió al estrado para testificar. No está obligado a ello. La defensa tampoco presentó ningún testigo, algo que suele ser habitual en los juicios penales, ya que cabe a la fiscalía demostrar la culpabilidad del acusado. mdo/af/dga/ag