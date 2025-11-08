Justicia de EE. UU. bloquea despliegue de la Guardia Nacional en Portland

Un tribunal estadounidense bloqueó el viernes el despliegue de la Guardia Nacional en Portland (noroeste), en un nuevo revés para el presidente Donald Trump, que ha enviado al ejército a varias ciudades gobernadas por demócratas para, según él, restablecer el orden público.

Trump anunció a finales de septiembre que iba a enviar "todas las tropas necesarias" para proteger Portland, una ciudad que describió como "devastada por la guerra".

En su decisión final de 106 páginas, consultada por la AFP, el tribunal consideró, entre otras cosas, que no existe en Portland ninguna "rebelión ni peligro de rebelión" que justifique el envío de la Guardia Nacional para suplir a las fuerzas del orden regulares.

La decisión puede ser objeto de apelación.

Desde junio, Donald Trump ha enviado la Guardia Nacional a varias ciudades demócratas, entre ellas Los Ángeles y Washington, cada vez en contra del parecer de las autoridades locales.

Al considerar que Estados Unidos está siendo víctima de una "invasión" de "criminales extranjeros", Trump ha convertido la lucha contra la inmigración clandestina en una prioridad absoluta para su segundo mandato.

El despliegue de militares de la Guardia Nacional está siendo fuertemente impugnado ante los tribunales.

