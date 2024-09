¿Justin Trudeau es hijo de Fidel Castro?: la verdad detrás de la polémica teoría de Donald Trump

El candidato republicano Donald Trump recordó la polémica teoría acerca de que el primer ministro, Justin Trudeau, sería hijo del exlíder cubano Fidel Castro. En una entrevista con un creador de contenido, el expresidente de Estados Unidos reavivó la historia y dio su opinión acerca del mandatario canadiense, de quien dijo: “Se está volviendo muy progresista y a la gente de Canadá no le gusta”.

El pasado 5 de agosto, Trump habló de su campaña a la presidencia de EE.UU. y de otros temas con el creador de contenido Adin Ross, conocido por sus colaboraciones con celebridades y transmisiones en vivo de videojuegos. En un momento de la conversación, el youtuber le mostró una fotografía de Trudeau, y el empresario comentó: “Dicen que es hijo de Fidel Castro y podría serlo. Todo es posible en este mundo”.

“Me llevo muy bien con él, en realidad, pero parece que se está volviendo muy progresista y a la gente de Canadá no le gusta eso. Si tuvieran a una buena persona conservadora -que tal vez tengan, tal vez no, no lo sé- pero alguien que sea un conservador fuerte ganaría”, añadió el expresidente de EE.UU. Finalmente, afirmó que Canadá está muy descontento con la forma en que se los ha tratado como personas.

De dónde salió la teoría de que Justin Trudeau es hijo de Fiel Castro

La idea de que el primer ministro de Canadá y el fallecido expresidente de Cuba tienen un parentesco surgió hace varios años. De acuerdo con The Associated Press, la teoría se compartió en las redes sociales después de la muerte de Castro, en 2016, luego de que Trudeau señalara en un comunicado que “había sido un líder extraordinario que sirvió a su pueblo durante casi medio siglo”.

Justin Trudeau nació el 25 de diciembre de 1971, hijo del difunto primer ministro canadiense Pierre Trudeau y su esposa, Margaret paparazzza - Shutterstock

Continuó: “Fue un revolucionario y orador legendario y realizó mejoras significativas en la educación y la atención médica de su nación insular. Sé que mi padre estaba muy orgulloso de llamarlo amigo y tuve la oportunidad de conocer a Fidel cuando falleció mi padre. También fue un verdadero honor conocer a sus tres hijos y a su hermano, el presidente Raúl Castro, durante mi reciente visita a Cuba”.

En 2018, la teoría volvió a tomar fuerza con el suicidio del hijo mayor de Castro, debido a que varios sitios afirmaron que dejó una nota en la que se hizo referencia a Trudeau como su medio hermano. Sin embargo, la agencia de noticias indicó que no es verdad, y que de hecho el gobierno canadiense lo ha negado.

El líder cubano Fidel Castro junto a su hijo, también llamado Fidel, en 1959 Archivo - AP

“El gobierno canadiense desmintió esta semana los informes. Justin Trudeau nació el 25 de diciembre de 1971, hijo del difunto primer ministro canadiense Pierre Trudeau y su esposa, Margaret”, indicó AP. El primer ministro llegó a este mundo poco más de nueve meses después del matrimonio de sus padres y más de cuatro años antes de que su madre hiciera su primer viaje a Cuba, en el que conoció a Fidel Castro.

“Margaret tenía 22 años cuando se casó con el primer ministro, de 51 años, y fue objeto de un intenso escrutinio mediático. Los expertos dicen que habría sido imposible que una visita anterior a Cuba pasara desapercibida”. Acerca de la nota de suicidio del hijo de Castro, a quien se le conocía como Fidelito, ni los medios estatales ni los periodistas independientes confirmaron su existencia.

