Justin Verlander gana su primer juego en casa con Gigantes, que vencen 5-2 a Cachorros

SAN FRANCISCO (AP) — Justin Verlander ganó en casa por primera vez desde que se unió a los Gigantes, respaldado por un jonrón de Matt Chapman en la sexta entrada y un batazo anterior del venezolano Wilmer Flores, para que San Francisco se impusiera el martes 5-2 a los Cachorros de Chicago.

Verlander (2-10) permitió dos carreras en siete hits, ponchó a cinco y dio dos bases por bolas en seis entradas. Había tenido una foja de 0-6 en casa esta temporada, y los Gigantes habían tenido un récord de 3-9 en sus 12 salidas anteriores en Oracle Park desde que firmó un contrato de un año por US$15 millones en enero.

Chapman conectó su 17º jonrón, y San Francisco ganó su tercer duelo consecutivo tras una racha de cuatro derrotas.

El dominicano Rafael Devers conectó un sencillo que adelantó a su equipo, al jardín izquierdo con dos outs en la quinta entrada después de que el boricua Heliot Ramos empató con un doble. Carson Kelly había dado la ventaja a Chicago con un sencillo en la parte alta de la entrada.

Flores bateó un jonrón en la segunda entrada para darle a Verlander una ventaja temprana. Un sencillo impulsor de Matt Shaw en la cuarta empató el juego.

Ryan Walker terminó el encuentro para su 12º salvamento.

Matthew Boyd (12-7) ponchó a ocho en cinco capítulos y un tercio por Chicago, que había ganado tres juegos seguidos y ocho de diez. En su última salida contra Milwaukee, el zurdo puso fin a una racha de cuatro aperturas sin victoria en la que estaba 0-3.

Por los Cachorros, el boricua Willi Castro de 1-0.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Ramos de 3-3 con una anotada y una producida. Los dominicanos Devers de 4-1 con una remolcada, Willy Adames de 4-0. Los venezolanos Flores de 3-1 con dos anotadas y una empujada, Luis Matos de 3-1 con una anotada.