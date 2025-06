Juve y City definen el rival de Real Madrid... si avanza en el Mundial

Con la clasificación en el bolsillo, Juventus y Manchester City chocan este jueves para definir quién lidera el Grupo G y enfrenta o evita al Real Madrid, desde que los españoles logren avanzar a octavos de final del Mundial de Clubes.

Italianos e ingleses, de temporadas sin títulos, abren la última jornada de la fase de grupos con un duelo estelar en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, a las 15:00 locales (19:00 GMT).

En lo que va del torneo en Estados Unidos, los dirigidos por Pep Guardiola solo han tenido alegrías luego de una campaña sin coronas.

Vigentes campeones del Mundialito, que ganaron por única vez en 2023, bajo el antiguo formato de siete participantes, tienen la misión de retomar confianza y probar a sus nuevos refuerzos.

En este certamen, en el que el calor del naciente verano estadounidense ha hecho hervir a los equipos europeos, la Vecchia Signora avanza firme y lidera la zona con seis puntos, los mismos que los ingleses, a los que superan por número de goles anotados.

Derrotó al Al Ain de Emiratos Árabes por 5-0 en su debut y goleó después 4-1 al Wydad Casablanca de Marruecos.

Los citizens, en tanto, les encajaron 2-0 a los marroquíes y 6-0 a los emiratíes, ambos ya eliminados y que se enfrentan por el honor en Washington, en un juego que se disputará este jueves en simultáneo.

Contra el "mejor" DT del mundo

En esta fecha, las altas temperaturas, que en algunos casos han superado sensaciones térmicas de 35ºC, volverán a ser protagonistas.

"Tenemos que estar preparados para sufrir", advirtió Guardiola. "Creo que todo el mundo se queja un poco del tiempo, pero es lo que hay. Hace calor, hay humedad y es difícil para todos".

El entrenador de los italianos, Igor Tudor, que tiene como gran arma a la joya turca Kenan Yildiz, de 20 años, sabe a qué se enfrenta en la lucha por la punta de la zona.

"El Manchester City es un equipo que ha dominado durante años, liderado por el mejor entrenador del mundo. Será un partido en el que lo daremos todo, jugaremos nuestro fútbol, ellos jugarán el suyo y veremos el resultado", afirmó el croata.

El primero y el segundo de la llave G chocarán en octavos contra el segundo y el primero de la zona H.

El Grupo H se define desde las 01:00 GMT del viernes, en el cierre de la primera ronda, con tres equipos aspirando a dos boletos: Real Madrid, Salzburgo y Al Hilal.

Los tres cuadros en contienda sabrán de antemano la definición de la zona G. Xabi Alonso advirtió, no obstante, que sus merengues saldrán a vencer sin importar si luego se cruzan con el poderoso City.

"No es buena idea el pensar en 'no voy a ir a ganar el partido', como que no es un buen mensaje (...) que el objetivo no sea ir a ganar, no está en la cabeza de nadie.

Vamos a ir ganar", dijo el técnico español.

- Por el pase, sin Mbappé -

Es probablemente el equipo que más hinchas lleva a los estadios estadounidenses, y no necesariamente se trata de españoles llegando a Europa. Las camisetas blancas las visten sus hinchas latinoamericanos, que se saben todos los cánticos.

Y aunque todavía no cuenta con su estrella Kylian Mbappé, el Real Madrid espera no defraudar a sus fanáticos cuando salte al Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Si bien ya entrena con el equipo, el astro francés todavía no está recuperado completamente de problemas estomacales. Su reemplazo sería, de nuevo, el canterano Gonzalo García, de gran nivel en el Mundial.

Xabi Alonso, quien recientemente asumió las riendas del equipo, continúa haciendo ajustes, tras empatar 1-1 con el Al Hilal en el debut y luego derrotar 3-1 al Pachuca de México.

Los merengues lideran la llave con cuatro puntos y les basta con ganar o empatar -desde que se den algunos resultados- ante el Salzburgo, que también tiene cuatro unidades pero peor diferencia de gol.

Si los merengues pierden, los saudíes de Simone Inzaghi, con dos enteros, pueden despacharlos si derrotan a los ya eliminados Tuzos en Nashville.

"Tenemos nuestras ideas de dónde pueden estar nuestras oportunidades mañana para ganar el partido, porque para eso estamos aquí, no estamos de paseo en 'Philly', queremos ganar y seguir en el torneo", dijo el técnico de los Red Bulls, el alemán Thomas Letsch.

