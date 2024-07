Kamala Harris cuestionó la lealtad de J.D. Vance con EE.UU. y el republicano fue lapidario: “Fui a Irak por este país”

Escuchar

La política estadounidense se encuentra sumida en un clima cada vez más tenso y parece que esta situación no aflojará hasta las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Con el argumento de la campaña electoral, día tras día se producen nuevos enfrentamientos verbales y ahora el protagonista fue J.D. Vance. Es que el candidato a vicepresidente del Partido Republicano salió a cruzar a Kamala Harris, la precandidata demócrata.

Luego de que Joe Biden anunciara su renuncia a la campaña electoral en busca de la reelección, Harris fue apuntada como su sucesora dentro de esa fuerza política. Este cambio intensificó los ataques por parte de los republicanos, quienes ven a la actual vicepresidenta como un blanco vulnerable y representante de políticas que consideran extremas.

JD Vance será el compañero de fórmula de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre Evan Vucci - AP

En este marco, Vance, quien acompaña a Donald Trump en la boleta republicana, respondió enérgicamente a comentarios de Harris que cuestionaban su lealtad a Estados Unidos. La referente demócrata había insinuado en un video de YouTube que su opositor sería “leal solo a Trump, no a Estados Unidos” y un “sello de goma para la agenda extrema”.

La respuesta de J.D. Vance a Kama Harris

Durante un mitin en St. Cloud, Minnesota, Vance abordó directamente estas acusaciones. Ante una multitud entusiasta, defendió su historial de servicio militar y su compromiso con el país. “Lealtad es una palabra interesante. No hay mayor señal de deslealtad a este país que lo que Kamala Harris ha hecho en nuestra frontera sur”, disparó refiriéndose a los cruces ilegales en los límites territoriales con México, dado que Harris fue la designada por Biden para hacerse cargo de la política migratoria, razón por la cual muchos republicanos la llaman “zar de la frontera”.

JD Vance replicó el comentario en sus redes sociales JD Vance

En su oratoria, Vance destacó su servicio en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y su experiencia en Irak como prueba de su lealtad. “Fui a Irak por este país. Construí un negocio para este país. Y mi compañero de fórmula recibió una bala por este país”, expresó en alusión al reciente atentado contra Trump en Pensilvania.

El punto culminante de su discurso fue una pregunta retórica dirigida a Harris. “¿Qué has hecho tú (Harris) para cuestionar nuestra lealtad a los Estados Unidos de América? Y la respuesta, amigos, es ‘nada’”, aseveró el líder conservador. Este comentario fue recibido con fuertes aplausos por parte del público presente.

Reacciones en las redes sociales

El video de ese fragmento del discurso de Vance fue compartido por él mismo en su cuenta de X (ex Twitter) y rápidamente se volvió viral. A menos de dos días de su publicación, ya acumula más 7,5 millones de visualizaciones y miles de comentarios. Al igual que el panorama en Estados Unidos, la reacción en redes sociales es polarizada. Por un lado, muchos republicanos elogiaron la intervención de Vance. “JD simplemente destrozó a Kamala. Mira esto ahora mismo”, escribió Trump Jr. en su perfil.

Por otro lado, los críticos de Vance y Trump no tardaron en responder. Muchos destacaron el historial de Harris como fiscal general de California y como senadora. “Por un lado, ella metió en prisión a criminales como tu jefe. Y ahora, se postula en parte para que el mentiroso teñido de naranja al que finges lealtad no use la Oficina Oval para protegerse de la ley nunca más”, escribió @JoJoFromJerz, una usuaria con casi un millón de seguidores en X.

Kamala Harris buscará ser la primera presidenta de Estados Unidos Stephanie Scarbrough - POOL AP

Este intercambio se dio en un momento crucial para ambos partidos. La campaña de Harris ha sido atacada por los republicanos, quienes la acusan de ser responsable de la crisis en la frontera sur y de políticas que consideran perjudiciales para los trabajadores estadounidenses. Vance, al remarcar su propio historial y el de Trump, busca consolidar el apoyo entre los votantes republicanos y moderados.

