Kamala Harris presume de “resiliencia física y mental” y juega la carta de la salud contra Donald Trump

WASHINGTON.- La Casa Blanca publicó el sábado un reporte médico que concluye que la candidata Kamala Harris tiene a sus 59 años la “resiliencia física y mental necesaria” para desempeñarse como presidenta, en un intento por presionar a su rival republicano, Donald Trump, a hacer una publicación similar.

”La vicepresidenta Harris continúa con excelente salud”, dijo su médico Joshua Simmons en el informe, en el que agregó que la también candidata a la presidencia “posee la resiliencia física y mental necesaria para desempeñar con éxito las funciones de la presidencia”.

Según Simmons, los más recientes exámenes médicos de Harris, realizados en abril, no señalan nada “fuera de lo ordinario” y ella ostenta una “excelente salud”. La candidata demócrata reportó un solo tratamiento: una inmunoterapia con alérgenos durante tres años para reducir los síntomas de las alergias estacionales.

La vicepresidenta norteamericana espera que con este examen médico se alimente el debate sobre las facultades de Trump, quien hasta ahora se ha negado a publicar cualquier información sobre su estado de salud a sus 78 años.

La cuestión de la edad y las capacidades mentales empezó siendo un factor importante en esta campaña, hasta que el presidente Joe Biden, de 81 años, pasó la posta a Harris en julio tras un calamitoso debate contra el expresidente republicano.

Desde entonces, la cuestión de las facultades físicas se ha abordado poco en los medios y no está teniendo una influencia en los sondeos muy ajustados entre Harris y Trump, pese a su diferencia de edad y a la tendencia de este último a pronunciar discursos plagados de digresiones.

Recientemente, el equipo de campaña de Harris se interesó por un artículo de The New York Times que señala que el expresidente no ha publicado los resultados de ningún chequeo médico reciente. Otro artículo del mismo diario analizaba sus discursos recientes, y llegaba a la conclusión de que se han vuelto más “largos”, “confusos”, “vulgares” y “obsesionados con el pasado”.

El expresidente mantiene una agenda fuerte de viajes y mítines, pero no muestra ninguna fatiga comparable a la de Biden. Y, según los sondeos, su edad no es una cuestión importante para los votantes.

Según una encuesta de Gallup publicada el 10 de octubre, el 41% de los electores consideran al republicano demasiado mayor para volver a ser presidente. El porcentaje no ha cambiado mucho desde que Harris se convirtió en candidata a la presidencial del 5 de noviembre. Según Gallup, en junio opinaba esto el 37% de los electores, mientras que dos tercios de los estadounidenses estimaban ya que Biden era demasiado viejo para seguir en la Casa Blanca.

Agencias AFP y Reuters

