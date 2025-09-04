Kennedy defiende postura sobre vacunas Covid-19 en caótica audiencia en el Senado

WASHINGTON (AP) — El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., enfrentando un intenso cuestionamiento bipartidista en una acalorada audiencia de tres horas de un comité del Senado el jueves, intentó defender sus esfuerzos por retirar las recomendaciones de la vacuna contra el COVID-19 y explicar el caos que ha creado en las agencias federales de salud.

Kennedy dijo que la directora que fue despedida de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no era confiable, mantuvo su retórica antivacunas pasada y disputó los informes de personas que dicen haber tenido dificultades para obtener las vacunas contra el COVID-19.

Grupos médicos y varios demócratas en el Congreso han pedido la destitución de Kennedy, y sus intercambios con senadores demócratas en el panel se convirtieron repetidamente en gritos de ambos lados.

Pero algunos senadores republicanos también expresaron inquietud con sus cambios en las políticas del coronavirus.

Senadores republicanos señalaron que Kennedy dijo que el presidente Donald Trump merecía un Premio Nobel por la iniciativa Operación Warp Speed de 2020 para desarrollar rápidamente las vacunas de ARNm contra el COVID-19, y que también cuestionó la inocuidad y el uso continuo de esas mismas vacunas.

“No puedo decir dónde estás en la Operación Warp Speed”, dijo el senador republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis.

Tillis y otros le preguntaron por qué la directora de los CDC fue despedida la semana pasada, menos de un mes después de iniciar en el cargo.

Kennedy dijo que ella era deshonesta, y que los líderes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que dejaron la agencia la semana pasada en apoyo a ella merecían ser despedidos.

También criticó las recomendaciones de los CDC durante la pandemia de COVID-19 relacionadas con los confinamientos y las políticas de uso de mascarillas, y afirmó —erróneamente— que “no hicieron nada respecto a la enfermedad en sí”.

“Las personas en los CDC que supervisaron ese proceso, que pusieron mascarillas a nuestros niños, que cerraron nuestras escuelas, son las personas que se irán”, dijo Kennedy.

Más tarde señaló que merecían ser despedidos por no hacer lo suficiente para controlar las enfermedades crónicas.

Los demócratas expresan hostilidad desde el principio

La Comisión de Finanzas del Senado convocó a Kennedy a una audiencia sobre sus planes para “Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo”, pero los senadores demócratas presionaron a Kennedy sobre sus acciones en torno a las vacunas.

Al inicio de la audiencia, el senador Ron Wyden, de Oregon, intentó que Kennedy prestara juramento formalmente como testigo, diciendo que el secretario de Salud tiene un historial de mentir al comité. El presidente de la comisión, el senador Mike Crapo, de Idaho, negó la solicitud del demócrata, diciendo “la conclusión es que dejaremos que el secretario presente su propio caso”.

Wyden continuó atacando a Kennedy, diciendo que había “amañado” el comité asesor de vacunas al reemplazar a científicos con “escépticos y teóricos de la conspiración”.

La semana pasada, la administración Trump despidió a la directora de los CDC, a menos de un mes de asumir el cargo. Varios líderes de los centros de salud renunciaron en protesta, dejando a la agencia en caos.

La directora destituida, Susan Monarez, escribió en The Wall Street Journal el jueves que Kennedy estaba tratando de debilitar las protecciones de salud pública.

“Me dijeron que preaprobara las recomendaciones de un panel asesor de vacunas recién llenado con personas que han expresado públicamente retórica antivacunas”, escribió Monarez. “Es imperativo que las recomendaciones del panel no se aprueben automáticamente, sino que se revisen rigurosa y científicamente antes de ser aceptadas o rechazadas”.

Kennedy dijo a los senadores que no hizo tal ultimátum, aunque sí admitió que había ordenado a Monarez despedir a científicos de carrera de los CDC.

Kennedy rechazó las preocupaciones planteadas por varios senadores republicanos, incluidos Tillis y John Barrasso de Wyoming y Bill Cassidy de Luisiana.

Tanto Barrasso como Cassidy son médicos.

Enfrentamientos y respuestas acaloradas

El secretario de Salud dio respuestas animadas mientras los senadores demócratas lo presionaban sobre los efectos de sus palabras y acciones.

Cuando el senador Raphael Warnock, de Georgia, cuestionó a Kennedy sobre su retórica despectiva hacia los empleados de los CDC antes de un tiroteo mortal en la agencia este verano, Kennedy respondió: “¿Es usted cómplice de los intentos de asesinato contra el presidente Trump?”.

El secretario llamó al senador Ben Ray Lujan de Nuevo México “ridículo”, dijo que estaba “hablando tonterías” y lo acusó de “no entender cómo funciona el mundo” cuando Lujan le pidió a Kennedy que se comprometiera a compartir los protocolos de cualquier investigación que Kennedy estuviera encargando sobre el autismo y las vacunas.

También se involucró en intercambios acalorados y ruidosos con las senadoras Elizabeth Warren de Massachusetts y Tina Smith de Minnesota.

“Ni siquiera escuché su pregunta”, respondió Kennedy a la senadora Catherine Cortez Masto mientras la demócrata de Nevada le preguntaba repetidamente qué estaba haciendo la agencia para reducir los costos de los medicamentos para los ancianos.

También le dijo al senador Bernie Sanders que el independiente de Vermont no estaba “teniendo sentido”.

Kennedy disputa datos sobre el COVID-19

En mayo, Kennedy —un líder de larga data en el movimiento antivacunas— anunció que ya no se recomendarían las vacunas de COVID-19 para niños sanos y mujeres embarazadas, una medida a la que se oponen grupos médicos y de salud pública.

En junio, despidió abruptamente a un panel de expertos que estuvo asesorando al gobierno sobre la política de vacunas. Los reemplazó con un grupo seleccionado por él que incluía a varios escépticos de las vacunas, y luego cerró la puerta a varios grupos de médicos que durante mucho tiempo ayudaron a formar las recomendaciones del comité.

Kennedy ha expresado desconfianza en la investigación que mostró que las vacunas contra el COVID-19 salvaron vidas, y en la audiencia del jueves incluso puso en duda las estadísticas sobre cómo murieron las personas durante la pandemia y las estimaciones sobre cuántas muertes se evitaron —estadísticas producidas por las agencias que supervisa.

Dijo que la política de salud federal se basaría en ciencia de estándar de oro, pero confesó que no necesariamente esperaría a que se completaran los estudios antes de tomar medidas contra, por ejemplo, posibles causas de enfermedades crónicas.

“No estamos esperando a que todo llegue. Estamos comenzando ahora”, dijo.

Varios grupos médicos dicen que no se puede contar con Kennedy para tomar decisiones basadas en evidencia médica sólida.

En un comunicado el miércoles, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y otras 20 organizaciones médicas y de salud pública emitieron un comunicado conjunto pidiendo su renuncia.

“Nuestro país necesita un liderazgo que promueva un diálogo abierto y honesto, no que desestime décadas de ciencia que salva vidas, difunda desinformación, revierta el progreso médico y diezme programas que nos mantienen seguros”, decía el comunicado.

Muchas de las principales sociedades de salud pública y médica del país, incluida la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Salud Pública y la Academia Estadounidense de Pediatría han denunciado las políticas de Kennedy y advierten que aumentarán las tasas de enfermedades prevenibles por vacunas.

____

Stobbe informó desde Nueva York. Mary Clare Jalonick contribuyó a este informe.

____

El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.