Kerr defiende a Brunson tras abucheos de fans de Pistons al jugador de los Knicks

DETROIT (AP) — El base de los Knicks de Nueva York , Jalen Brunson, fue abucheado casi cada vez que tocó el balón en el juego 3 contra los Pistons de Detroit.

Brunson escuchó cosas mucho peores el jueves por la noche durante una victoria que le dio a los Knicks una ventaja de 2-1 en la serie de playoffs de la Conferencia Este de primera ronda.

Los aficionados en el Little Caesars Arena dirigieron un cántico de tres palabras a Brunson, comenzando con una grosería de cuatro letras y terminando con su nombre, en numerosas ocasiones. Draymond Green, de Golden State, escuchó la misma frase en Houston esta semana, y el viernes, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, salió en defensa de ambos jugadores reprendiendo a los aficionados.

El entrenador de los Knicks, Tom Thibodeau, no estaba preocupado por que Brunson se sintiera herido.

"Para Jalen, esas son ovaciones", dijo Thibodeau. "Él vive para eso".

Brunson dijo que no había sido sometido a abuso verbal como ese en sus siete temporadas en la NBA.

"Creo que son ovaciones, ¿no?", expresó. "Pero es solo otra forma de mantenerme enfocado y sereno".

Los Pistons pusieron en las pantallas de la arena durante todo el encuentro el código de conducta para los aficionados de la NBA, que prohíbe el lenguaje obsceno, pero eso no detuvo el cántico.

Los aficionados de los Rockets gritaron las mismas palabras obscenas a Green durante la victoria de Houston en el juego 2 el miércoles por la noche, y Kerr ya lo ha escuchado suficiente.

Kerr lamentó que los aficionados a menudo usen lenguaje soez en los juegos, añadiendo que a los jugadores se les exige cumplir con ciertos estándares de comportamiento y que los aficionados deberían ser más respetuosos.

"Siento que estamos cruzando mucho la línea", manifestó. "Sé que nuestros aficionados no van a hacer eso. Solo imploro a los aficionados de todas partes que no crucen la línea. Puedes gritar a los jugadores y puedes decir muchas cosas, pero simplemente me parece perturbador, 20,000 aficionados gritando (una grosería) a un jugador. Hay niños por todo el estadio. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos?

