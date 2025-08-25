Kevin Stefanski defiende manejo de Shedeur Sanders tras final de pretemporada de los Browns

CLEVELAND (AP) — El entrenador Kevin Stefanski defendió su manejo del desarrollo de Shedeur Sanders después de que el quarterback novato de los Browns de Cleveland tuvo dificultades en el final de la pretemporada del sábado contra los Rams de Los Ángeles.

Stefanski abordó las afirmaciones de que estaba obstaculizando deliberadamente el progreso de Sanders, especialmente después de reemplazarlo con Tyler Huntley, quien lideró la serie ganadora del juego.

"No me preocupo por cosas externas, pero estoy comprometido con su desarrollo, al igual que con todos nuestros novatos", dijo Stefanski. "Continuaremos enfocándonos en mejorar a nuestros muchachos, y eso es a lo que nos mantendremos comprometidos, y eso es lo que es importante para mí".

Stefanski fue criticado por no permitir que Sanders intentara una serie potencialmente ganadora en los últimos dos minutos, así como por jugar con la selección de quinta ronda en la segunda mitad, cuando ambos equipos jugaron con sus unidades de tercera y cuarta línea.

Los Browns tuvieron cuatro de cinco series ofensivas comandadas por Sanders en las que solo tuvieron tres oportunidades y debieron entregar el balón al rival. El mariscal completó tres de seis pases para 14 yardas.

Sanders sufrió una lesión en el oblicuo el 13 de agosto durante un entrenamiento conjunto con los Eagles. Dijo que estaba sensible pero que no fue un factor.

Joe Flacco, quien comenzará el partido inaugural del 7 de septiembre contra Cincinnati, pudo empatizar con Sanders por tener un juego difícil.

"Eso es parte de ser un novato. Te van a lanzar a situaciones que tal vez no consideres ideales", dijo Flacco. "Es parte de lo que hace a un jugador de fútbol americano, aprender a lidiar con esas situaciones y aprender de ellas".

Entre las razones por las que Sanders cayó al puesto 144 estaban su juego de pies y errores repetidos. Un ejemplo fue cuando sufrió una captura de 24 yardas al inicio del cuarto período.

Huntley entró con 2:03 restantes y llevó a Cleveland 46 yardas en seis jugadas, culminando en un gol de campo de 37 yardas de Andre Szmyt cuando el tiempo expiró en una victoria de 19-17 sobre los Rams.

Huntley, quien comenzó cinco juegos para Miami la temporada pasada, fue firmado el 5 de agosto después de que las lesiones agotaran la profundidad de mariscales de campo de los Browns. El veterano de seis años fue el único quarterback de Cleveland que jugó los tres partidos de pretemporada, pero fue uno de los 21 jugadores liberados el domingo cuando los Browns redujeron su plantilla a 53.

El gerente general Andrew Berry dijo a NFL Network después del juego del sábado que los Browns están cómodos manteniendo a cuatro mariscales de campo.

"Honestamente, no es una gran decisión para nosotros... Tenemos una sala en la que nos gustan todos los muchachos que están ahí", dijo. "Realmente no lo vemos como un problema.

Más bien lo vemos como una oportunidad.

Flacco es el titular y Sanders está en la cuarta línea. El puesto de respaldo entre Kenny Pickett y Dillon Gabriel sigue sin decidirse.

Stefanski dijo el domingo que es probable que Pickett esté disponible para el partido inaugural después de lidiar con un problema de isquiotibiales durante las últimas cuatro semanas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes