Kim y Albies pegan jonrones postreros y Elder lidera remontada de Bravos ante Cachorros

CHICAGO (AP) — Ha-Seong Kim sacudió un jonrón de tres carreras, Bryce Elder lanzó siete entradas con pelota de sólo cuatro hits, y los Bravos de Atlanta se recuperaron para doblegar el miércoles 5-1 a los Cachorros de Chicago.

Ozzie Albies añadió un cuadrangular en solitario en el octavo y conectó un sencillo en el séptimo, para frustrar un intento combinado de juego sin hit por parte de Chicago.

Elder (6-9) permitió una carrera sucia, con seis ponches y sin boletos. El lanzador derecho retiró a 15 de los últimos 17 bateadores que enfrentó.

Tyler Kinley lanzó un octavo episodio perfecto. El cubano Raisel Iglesias se sobrepuso a dos bases por bolas en el noveno para completar un juego de cuatro hits.

Reclutado en waivers desde Tampa Bay el lunes, Kim conectó el primer lanzamiento que le hizo el relevista Drew Pomeranz en la séptima entrada. La pelota viajó 391 pies y terminó en las gradas entre el jardín izquierdo y el central para poner a los Bravos arriba por 3-1.

El boricua Willi Castro conectó un sencillo impulsor en la segunda entrada para darle a Chicago una ventaja de 1-0.

Los Bravos anotaron cuatro veces con cuatro hits y una base por bolas en el séptimo después de que el novato Cade Horton y el relevista Ben Brown no permitieron un hit en seis entradas.

Horton permitió únicamente una base por bolas y ponchó a seis en cinco entradas. Fue reemplazado por Brown para comenzar la sexta después de realizar 75 lanzamientos y retirar a los últimos 14 bateadores que enfrentó.

Brown (5-8) ponchó a tres y otorgó una base por bolas en la sexta. Fue responsable de dos carreras con un hit y una base por bolas al conseguir un out en el séptimo.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-0. El dominicano Marcell Ozuna de 2-0.

Por los Cachorros, el dominicano Carlos Santana de 4-0. El puertorriqueño Castro de 3-1 con una empujada.