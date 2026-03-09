Kirk impulsa 4 carreras en paliza de México sobre Brasil en el Clásico Mundial

Una jornada casi perfecta vivió México este domingo en el Clásico Mundial de béisbol al registrar 16 hits y permitir tres en la victoria 16x0 sobre Brasil, en un partido definitorio para los sudamericanos en el Grupo B.

Por primera vez en la edición 2026 del Clásico Mundial se activó la regla de misericordia antes de la séptima entrada, cuando los aztecas consolidaron una ventaja de 16 carreras.

Al ritmo de Cielito Lindo y El Rey, dos canciones tradicionales de la cultura mexicana, los aficionados celebraron una noche histórica para el béisbol azteca, justamente en la previa de un duelo de película frente a Estados Unidos.

Jarren Durán, Alejandro Kirk, Alek Thomas y Julián Ornelas conectaron cuadrangulares.

Los norteamericanos abrieron el partido con cinco carreras entre la primera y segunda entradas, pusieron el partido fuera del alcance con seis en el quinto episodio y lo terminaron con otras cinco entre el quinto y sexto.

Kirk, de 27 años y jugador de los Azulejos de Toronto, lideró con cuatro carreras impulsadas mientras que Alek Thomas sumó tres imparables.

México (2-0) iguala a Estados Unidos (2-0) y a la sorprendente Italia (2-0) en la lucha por los dos cupos de clasificación en el Grupo B.

Brasil (0-3), que apenas pudo registrar tres hits, quedó al margen de la competencia a falta de un partido.