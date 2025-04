Knicks suman una polémica victoria en Detroit y acarician la clasificación

En un final marcado por un error arbitral, los New York Knicks derrotaron el domingo 94-93 a los Detroit Pistons y tomaron una ventaja de 3-1 en esta primera ronda de los playoffs de la NBA.

Los Knicks tendrán su primera oportunidad de finiquitar esta eliminatoria de la Conferencia Este en el quinto partido, el martes, frente a su público en el Madison Square Garden.

Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns, las estrellas de Nueva York, se combinaron para 59 puntos en un partido que finalizó con una jugada muy protestada por los locales Pistons.

Con 11 segundos en el reloj, Detroit puso la última posesión del partido en manos de su líder, Cade Cunningham, que erró un tiro en suspensión.

Tras una feroz pugna por el rebote, la pelota le llegó en la esquina a Tim Hardaway Jr, escolta de los Pistons, que falló un triple sobre la bocina después de ser aparentemente desequilibrado por su marcador, Josh Hart.

Los árbitros no apreciaron falta en la acción de Hart y dieron por concluido el partido en medio de los intensos reclamos desde dentro de la pista del entrenador de Detroit, J.B. Bickerstaff.

"Hay contacto cuando Tim Hardaway salta", recalcó el técnico en la rueda de prensa.

David Guthrie, árbitro principal del partido, reconoció posteriormente que la acción de Hart merecía ser señalada como falta.

"Durante el juego en vivo, se juzgó que Josh Hart hizo una jugada defensiva legal. Tras la revisión posterior, observamos que Hart realiza un contacto corporal que es más que marginal para Hardaway Jr. y se debería haber pitado falta", dijo Guthrie en la habitual comparecencia de los árbitros tras los partidos.

Desde el vestuario de los Knicks, el propio Hart admitió también haber hecho contacto con Hardaway Jr.

"Sí, hice contacto con él. ¿Fue legal? No lo sé", afirmó el alero a la prensa. "No prestamos atención a esto. A veces las decisiones nos benefician y a veces no".

- Lakers buscan empate ante 'Wolves' -

Los Knicks tomaron ventaja en el marcador tras un inicio de partido muy peleado. Los Pistons se acercaron antes del descanso y se pusieron por delante en el tercer cuarto, alentados por su afición.

Jalen Brunson, que fue atendido por un problema de tobillo, firmó 32 puntos y 11 asistencias y tomó las riendas del ataque visitante en la recta final.

El dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns logró 27 puntos con 5 triples, uno de ellos a falta de 47 segundos para darle la ventaja definitiva a los Knicks.

Cade Cunningham firmó su primer triple doble en playoffs con 25 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias para los Pistons, que siguen sin ganar un partido de playoffs como locales desde 2008.

La jornada del domingo deparaba otros tres partidos, incluido el cuarto duelo entre Los Angeles Lakers y los Minnesota Timberwolves, quienes dominan esta serie del Oeste por 2-1.

Más tarde, los Boston Celtics visitaban a los Orlando Magic con 2-1 a favor en la eliminatoria y los Indiana Pacers a los Milwaukee Bucks con la misma ventaja.

bur-gbv/ma