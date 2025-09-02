La actividad industrial de Estados Unidos se contrae en agosto a ritmo más lento

La actividad industrial de Estados Unidos se contrajo en agosto por sexto mes consecutivo, con una caída de la producción manufacturera y cuando el índice de empleo del sector se muestra aún débil, según datos de una encuesta publicada el martes.

El índice de la federación profesional ISM —basada en las respuestas de un panel de empresas— fue de 48,7% el mes pasado, un poco por encima del 48,0% de julio.

Aunque mejor de lo esperado, el indicador aún se encuentra por debajo de 50%, que es la cifra que muestra una expansión del sector.

Los analistas preveían un índice de 48,5%, según el consenso de MarketWatch.

“La actividad manufacturera de Estados Unidos en agosto se contrajo a un ritmo menor”, declaró en un comunicado la jefa de encuestas de ISM, Susan Spence.

Un aumento en nuevos pedidos fue el principal factor del repunte, señaló Spence.

Sin embargo, como la producción se contrajo a un ritmo casi igual al de la expansión de nuevos pedidos, el aumento registrado en el índice fue meramente “nominal”, precisó.

