La "Capilla Sixtina" oculta de Maine inspira a artistas con frescos de 70 años

SOLON, Maine (AP) — Desde el exterior, se ve como cualquier otro templo de Nueva Inglaterra: una estructura blanca y cuadrada con un solo campanario rodeado por un antiguo muro de piedra, en medio de un paisaje de colinas ondulantes y un bosque de pinos.

Sin embargo, en su interior, la Casa de Reuniones de South Solon guarda un secreto desconocido incluso para algunos que pasan en automóvil todos los días por el pequeño pueblo de Maine. El interior de la construcción está cubierto de murales al fresco de 70 años de antigüedad, algo que ha llevado a algunos en la comunidad artística del estado a llamarla "la Capilla Sixtina de Maine".

Los murales fueron pintados por artistas en la década de 1950 y, aunque desde hace tiempo han sido apreciados por los visitantes, la reciente creación de un sitio web dedicado a ellos por estudiantes de la Universidad Colby en Waterville, Maine, ha generado nuevo interés en las pinturas.

Véronique Plesch, profesora de arte en Colby, espera que la construcción inspire una mayor apreciación de los frescos.

"Me enamoré del lugar, porque he estudiado frescos toda mi vida", declaró Plesch, integrante de la junta de la sociedad histórica que cuida de la casa de reuniones. Ella considera que las pinturas deberían permanecer en lugares públicos y no en instituciones privadas.

El templo fue construido en 1842 y albergó servicios religiosos hasta la década de 1940, aunque hubo períodos en que estuvo cerrado: por ejemplo, en tiempos de guerra. Una década después, Margaret Day Blake encontró la construcción en estado de abandono, y la exalumna de la cercana Escuela de Pintura y Escultura de Skowhegan hizo un llamado a jóvenes artistas para pintar frescos bajo la supervisión de la escuela en 1951.

A los artistas se les dio libertad creativa y se les dijo que no habría límites en cuanto a los temas, pero que escenas bíblicas "ofrecerían imágenes ricas y adecuadas". El interior fue cubierto con tales escenas de 1952 a 1956, y las paredes permanecen adornadas con frescos, incluido uno que hace referencia a "La última cena" de Leonardo da Vinci.

Otro fresco representa el atado de Isaac, en el que un Abraham encapuchado se prepara para sacrificar a su hijo por orden de Dios. El Diluvio Universal se representa en forma similiar a la que usó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina en el Vaticano.

Dos de los 13 artistas —Sigmund Abeles de la ciudad de Nueva York y Sidney Hurwitz de Newton, Massachusetts— ambos mayores de 90 años, aún viven. Los dos hablaron con cariño sobre el tiempo que pasaron en el templo.

"Íbamos allí a pintar y luego tomábamos un descanso para almorzar en el cementerio detrás de la construcción. Fue una época muy idílica", comentó Hurwitz. "La disfruté mucho".

En la actualidad, la casa de reuniones, que está abierta al público sin cerraduras en sus puertas, es un espacio para reuniones comunitarias y eventos artísticos. Muchas de sus características antiguas, incluidas las bancas de caja hechas para personas de menor estatura en otra época, aún están intactas.

Abeles recordó haber pintado la escena de Jacobo luchando contra el ángel del libro del Génesis.

"Es un lugar muy, muy especial, y fue una experiencia única" trabajar en los frescos, expresó.

En una reciente mañana de domingo, Plesch pronunció una conferencia en la casa de reuniones ante un grupo de miembros de la Asociación de Educación Artística de Maine, parte del congreso primaveral del grupo. Hace mucho tiempo, los que asistían al templo podrían haber estado preparándose para un servicio de Pascua, pero ese día estaba lleno de maestros fascinados por los frescos.

Suzanne Goulet, profesora de arte en una escuela secundaria cercana, indicó que ya estaba al tanto de los frescos, y confesó que había echado un vistazo por las ventanas de la antigua construcción. Considera genial que las pinturas sigan inspirando a los amantes del arte décadas después.

"Nos inspira a llevarlo de vuelta a nuestros estudiantes", manifestó Goulet.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.