La Casa Blanca dice que Elon Musk es colaborador de Trump y no el administrador del DOGE

WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca anunció que el multimillonario Elon Musk técnicamente no forma parte del equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que está realizando una reestructuración en las agencias federales, sino que es uno de los principales colaboradores del presidente Donald Trump.

El papel exacto de Musk podría ser clave en la lucha jurídica sobre el acceso del DOGE a los datos gubernamentales, ya que el gobierno de Trump se prepara para despedir a miles de trabajadores federales. Definir su función como colaborador en lugar de la persona a cargo de las operaciones diarias del DOGE podría ayudar al gobierno a ganar una demanda que argumenta que Musk tiene demasiado poder para alguien que no ha sido elegido ni confirmado por el Senado.

La declaración fue presentada el lunes mientras el gobierno de Trump se defiende de la demanda interpuesta por varios estados demócratas que quieren bloquear a Musk y al equipo del DOGE de acceder a los sistemas gubernamentales. Los demandantes afirman que Musk está ejerciendo un “poder prácticamente sin control” en violación de la Constitución.

Por otro lado, el gobierno de Trump sostiene que Musk “no tiene autoridad real para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo”, dijo Joshua Fisher, director de la Oficina de Administración de la Casa Blanca, en documentos judiciales. Los documentos no nombran al administrador del DOGE, cuyo trabajo Musk ha defendido en publicaciones en su plataforma de redes sociales X y en una aparición pública en la Casa Blanca.

El martes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó decir a los reporteros en la residencia presidencial quién es el administrador del DOGE, aunque minutos antes comentó en una entrevista con la cadena Fox News Channel que Musk está encargado de supervisar las labores de la agencia en nombre del presidente.

Los despidos, comentó a los periodistas, dependen de los encargados de las agencias. “Elon Musk, al igual que todos los demás en el gobierno federal, trabaja bajo lo dirección del presidente Trump”, precisó Leavitt.

El equipo del DOGE ha ido de agencia en agencia, interviniendo los sistemas informáticos, escarbando en los presupuestos y buscando despilfarros, fraudes y abusos, mientras se acumulan las demandas que alegan que Trump y el DOGE están violando la ley. Al menos dos apuntan al propio Musk.

La semana pasada, Musk pidió que Estados Unidos “eliminara agencias completas” del gobierno federal como parte del esfuerzo para recortar radicalmente el gasto y reestructurar sus prioridades.

La jueza federal de distrito Tanya Chutkan parecía escéptica en una audiencia el lunes cuando los abogados del Departamento de Justicia afirmaron que Musk no tiene autoridad formal.

“Creo que se están extendiendo demasiado. No estoy de acuerdo con ustedes en eso”, dijo Chutkan.

El periodista de The Associated Press Will Weissert contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.