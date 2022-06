La casa única en Miami Beach estilo Tudor y alejada de la urbanización que se convirtió en hotel

El Life House es un hotel que fue adaptado a partir de la casa Tudor de un artista y que, gracias a sus raíces, promete brindar experiencias especialmente relajantes a todos los viajeros que visiten Miami Beach. Se trata de un alojamiento ubicado en el distrito de South of Fifth, totalmente alejado de la urbanización y que, por lo tanto, ya es el sitio deseado para pasar unas vacaciones de envidia este verano.

Para entrar en contexto, fue en la década de 1920 cuando Miami Beach era una colonia de artistas que buscaban vivir junto al mar para obtener inspiración. Fue un hombre el que descubrió una casa Tudor única en el vecindario South of the Fifth, la cual ahora fue transformada en un hotel alejado de la urbanización y del ruido de South Beach.

El estilo Tudor es inglés, muy utilizado a principios del siglo XX, la etapa final del arte gótico perpendicular y cuya característica principal es la riqueza y la sofisticación.

Así se ve el Life House South of Fifth por fuera

Este hotel boutique es un lugar con temática surfera que brinda un ambiente tranquilo; tiene solo dos pisos y 26 habitaciones, por lo que también ofrece una atmósfera de privacidad y relajación para todos los huéspedes que buscan desconectarse de la rutina diaria. Además, está instalado a únicamente 10 minutos a pie de la zona comercial de Collins Avenue y Ocean Drive, así que también hay acceso al cuadro principal de la ciudad para cualquier emergencia o necesidad.

La ropa de cama es una de las principales comodidades del Life House South of Fifth

El lugar arrasa en los comentarios. En la mayoría de las reseñas de su sitio en línea, los huéspedes aseguran haber pasado unas vacaciones tranquilas: “¡La pasé muy bien en Life House South of Fifth! Todo el personal fue muy amable y servicial, y realmente disfruté de la ubicación. A poca distancia de toda la diversión en Ocean Dr., pero lo suficientemente lejos para que pueda disfrutar de un poco de paz y tranquilidad”, fue uno de los últimos comentarios.

Su estilo costero

El Life House maneja un lema de “retiro luminoso”, según su página web, por la relajación que puede llegar a alcanzarse al hospedarse en una de sus habitaciones y por su decoración en tonos ámbar dorado y jade. Asimismo, busca dar la experiencia de que el huésped duerme en la casa de un artista, así que tiene detalles costeros, como paredes y techos de madera y capas de arte, color y textura.

Las lujosas habitaciones del Life House South of Fifth

Es un lugar flexible que busca dar, ante todo, comodidad para sus clientes, así que todo se vale. Se puede comer o beber un buen cóctel en cualquier punto, mientras se disfruta de su ambientación con palmeras y sombrillas. Los encargados promocionan la cafetería que está dentro del hotel como un sitio perfecto tanto para relajarse después de un día de playa, como para abrir la computadora y trabajar un poco.

El restaurante del Life House South of Fifth

Las habitaciones en El Life House

Sus habitaciones están decoradas bajo el mismo concepto: son sencillas pero cómodas. Cada cuarto tiene una sala de estar, un escritorio flexible, productos de baño y sábanas de felpa de lujo de Revival New York, que ya son un aspecto fundamental y conocido por los huéspedes.

El Life House South of Fifth cuenta con una boutique donde ofertan piezas artísticas

Las paredes están cubiertas con paneles con el clásico patrón Tudor de madera geométrica y de ellas cuelgan grandes espejos, piezas de arte y fotos de surf. Aunque eso sí, cada habitación tiene su propia personalidad, con lámparas de yute y elementos recuperados, como la antigua mesa de tocadiscos que los dueños convirtieron en una cómoda.