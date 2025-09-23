La ceremonia inaugural de la Ryder Cup se adelanta al miércoles

La ceremonia inaugural de la 45ª edición de la Ryder Cup se ha adelantado al miércoles debido a las malas condiciones meteorológicas previstas para el jueves en Bethpage Black, cerca de Nueva York, informaron los organizadores el martes.

La ceremonia comenzará a las 16:00 hora local (20:00 GMT) del miércoles, un día antes de lo previsto.

Para el jueves se esperan lluvias y tormentas, con cielos nublados o parcialmente nublados durante la competición, que se celebrará de viernes a domingo, con un 20% de probabilidad de precipitaciones en esos días.

El capitán del equipo estadounidense, Keegan Bradley, y su par europeo, Luke Donald, anunciarán la tarde del jueves las parejas para los partidos de foursomes (tiro alternativo) del viernes por la mañana.

La agenda de este anuncio se mantiene como estaba previsto, aunque el lugar todavía está por determinar, informó la PGA de Estados Unidos.

