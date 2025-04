La comunidad haitiana de Miami se une en oración ante la crisis en su país y en EEUU

MIAMI (AP) — Bancos llenos, cantos animados y una conmovedora devoción caracterizan los servicios de adoración de Cuaresma en Notre Dame d’Haiti, la iglesia católica situada en el corazón de la mayor diáspora haitiana en Estados Unidos. Para una comunidad atrapada en el fuego cruzado de la creciente violencia en su tierra natal y la desaparición de diversas protecciones humanitarias en Estados Unidos, aferrarse a la fe en Dios es una de las pocas esperanzas que quedan.

Kettelene Fevrier afirma: “Creemos en él. Rezamos en busca de posibilidades”. Huyó de Haití hace dos años bajo un programa humanitario temporal creado por el gobierno del expresidente Joe Biden y que será cancelado por el actual mandatario Donald Trump a partir de finales de abril.

En la misa del fin de semana, que cerró un programa de renovación de Cuaresma, Fevrier cantó con el coro que hizo que más de mil feligreses bailaran en los pasillos hasta bien pasada la medianoche. Cantar es rezar, dijo, y tiene dos intenciones principales.

“Primero, que me quede aquí”, expresó. “Segundo, que Dios me guíe por el camino correcto”.

Entre quienes se balanceaban al ritmo de los himnos en idioma criollo estaba Sandina Jean, una solicitante de asilo que huyó de Haití en 2023. En su tierra natal, cada vez más controlada por pandillas, sería difícil realizar una celebración así de manera segura, comentó.

“Haití está cada vez peor. No tenemos un hogar al que regresar”, dijo Jean. “Cuando rezas, cuando vienes a misa, te ayuda a seguir adelante”.

El hogar espiritual de la diáspora haitiana

Notre Dame d’Haiti fue fundada hace casi 50 años como una misión de la Iglesia Católica en Little Haiti, un vecindario cerca del centro de Miami que creció a medida que la gente huía de las oleadas de agitación. Cerca de medio millón de haitianos viven en Florida, lo que hace que el área metropolitana de Miami sea, con mucho, su hogar más grande fuera de casa.

“Notre Dame d’Haiti es el punto de reunión de esta comunidad”, afirma el reverendo Reginald Jean-Mary, quien ha liderado la parroquia desde 2004. “Acompañamos a los migrantes haitianos en su integración en la vida de Estados Unidos”.

Hoy, su mayor necesidad es un sentido de paz.

“La gente está muy desesperada, rota, sin esperanza y al mismo tiempo, continúan creyendo”, afirmó Jean-Mary.

Las pandillas, que controlan la gran mayoría de Puerto Príncipe, la capital de Haití, han intensificado los ataques que han provocado la muerte de miles de personas en todo el país y han dejado a más de un millón sin hogar. Sesenta mil fueron desplazados en un solo mes, una cifra récord, según un informe de las Naciones Unidas publicado a finales de marzo.

Por ello, un creciente número de haitianos ha huido a Estados Unidos. Más de 200.000 llegaron bajo un programa de “permiso condicional humanitario” creado a finales de 2022 que el Departamento de Seguridad Nacional revocaría a finales de abril, según informó.

A principios de este año, el gobierno de Estados Unidos también anunció que en agosto cancelaría el “estatus de protección temporal” para alrededor de medio millón de haitianos. Su estatus había sido renovado por el gobierno de Biden, que expandió en gran medida ese tipo de visa humanitaria.

Algunos feligreses de Notre Dame sintieron que estos recién llegados agotaban los recursos disponibles y votaron por el presidente Donald Trump, cuyas políticas migratorias han encontrado apoyo también entre muchas comunidades latinas establecidas desde hace tiempo en Miami.

Pero la mayoría de los feligreses ayudan a sus compatriotas que, a menudo, vendieron lo poco que tenían en Haití para aprovechar las protecciones legales en Estados Unidos, dijo Jean Souffrant. Él encabeza el Centro de Liderazgo y Aprendizaje Pierre Toussaint, el centro de servicios sociales de Notre Dame, que ofrece guardería gratuita, capacitación laboral y clases de idiomas y tecnología.

La semana pasada, una sesión de inmigración, realizada por Servicios Legales Católicos en los terrenos de la iglesia, duró hasta la 1 de la mañana porque muchas personas hacían fila, desesperadas por recibir asesoramiento, dijo Souffrant.

“Nunca ha estado tan mal” para los haitianos en Estados Unidos y en la isla, comentó. “Qué carga tan pesada, que te digan que ya no se te permite estar en un país que te dio la bienvenida”.

Octavius Aime dijo que las dificultades de los recién llegados afectan a toda la comunidad, a la que ha visto crecer durante 40 años en Notre Dame. Muchos están aterrorizados de perder sus permisos de trabajo, que vinieron con protecciones humanitarias, ya que sus salarios en Estados Unidos son vitales para las familias en Haití.

“Estamos sufriendo”, dijo Aime. “Estamos muy preocupados, no sabemos qué hacer”.

Alentando a la diáspora haitiana con la oración

La incertidumbre hace que sea especialmente importante reunir y alentar a todos los haitianos en eventos como la renovación, en el que Aime fue voluntario. Se centró en la historia bíblica de la milagrosa escapatoria del pueblo judío de la esclavitud en Egipto cuando Moisés separó las aguas del Mar Rojo.

El lema del evento era que nadie puede cerrar una puerta abierta por Dios, o “Bondye” en criollo, que se deriva del término francés que significa “buen Dios”.

“Todos lo necesitamos en este momento”, dijo Savio Magloire sobre el mensaje bíblico, mientras él y su prometida veían la misa proyectada en una pantalla fuera de la iglesia abarrotada. Se colocaron algunas sillas plegables bajo las palmeras.

En tiempos normales, el terreno estaría lleno con la multitud desbordante, pero ahora, muchos tienen demasiado miedo de ser vistos en público debido a su estatus migratorio, dijo Sandra Monestime, quien estaba sentada cerca de Magloire.

Ha acudido a Notre Dame por más de 40 años, desde que era adolescente, y confía en que la congregación intergeneracional, con más de tres docenas de grupos ministeriales, sobrevivirá al más reciente período de agitación porque es “como una familia”.

Vestido de blanco brillante con suaves adornos rosados, un grupo juvenil llamado “mimers” —una tradición haitiana en la que repiten con mímica una parte de la liturgia a través de la danza— encabezó la procesión de entrada a la misa. Había jóvenes nacidos en Estados Unidos y recién llegados, dijo la coordinadora Asencia Selmon.

“Eso es lo que provoca la iglesia”, dijo Selmon, refiriéndose a la participación juvenil. “Les ayudamos a involucrarse en la iglesia, no solo espiritualmente sino socialmente. Cuando los sacerdotes predican, muestran a la gente que no deben desesperarse”.

Ese es el mensaje que Helene Auguste, feligresa durante los últimos 40 años, trata de transmitir a su hermano, un maestro en Haití. Cada vez que suena el teléfono, teme que sea con la noticia de que fue asesinado en la creciente violencia.

“No hay vida para el pueblo de Haití”, dijo Auguste, y agregó que solo queda el poder de la oración. “Ahora no puedes hablar con la gente, hablas con Dios”.

Una fe que energiza en medio de crisis aplastantes

Y hablar —y cantar, y bailar— con Dios es precisamente lo que hacen los feligreses de Notre Dame.

En el evento de cierre del periodo de de renovación, los fieles formaron filas antes de las 5 de la tarde para entrar a la iglesia, para ser rociados, uno por uno, con agua bendita por un sacerdote haitiano visitante. Siguió la adoración eucarística, luego una misa de más de cuatro horas y una representación del cruce de los antiguos israelitas del mar Rojo hacia la tierra prometida.

Fue entonces cuando la música se intensificó, y los fieles saltaron de sus asientos, cantando, mientras los sacerdotes celebrantes levantaban los puños, aplaudían y se balanceaban al ritmo.

Incluso los acomodadores, vestidos modestamente con camisas blancas, comenzaron a moverse al compás.

“Si quieres una fe más fuerte, un energizante, vienes aquí”, dijo Suzie Aristide, una acomodadora. “Entonces sales y estás listo: tu alma, tu cuerpo, tu mente. Eso es lo que somos: nuestra fe”.

___

La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.