La contratación del sector privado de EEUU repunta en diciembre

La contratación en el sector privado de Estados Unidos repuntó en diciembre, según datos de la encuesta ADP publicados este miércoles, aunque la cifra quedó por debajo de lo previsto por los analistas a raíz de la desaceleración del mercado laboral.

La contratación en el sector privado aumentó en 41.000 puestos el mes pasado, dijo ADP, por debajo de los 48.000 esperados en las encuestas a economistas de Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Desde hace meses la atención está puesta en el mercado laboral de la mayor economía del mundo, cuyo banco central ha recortado las tasas de interés tres veces seguidas el año pasado mientras el empleo se debilitaba.

Aunque los datos de contratación del sector privado pueden ser volátiles, los inversores los vigilan de cara al informe de empleo del gobierno que se publicará el viernes.

"Los pequeños establecimientos se recuperaron de las pérdidas de empleo de noviembre con contrataciones positivas de fin de año, incluso si los grandes empleadores se contraían", dijo en un comunicado Nela Richardson, economista jefe de ADP.

El repunte de la contratación estuvo liderado por los servicios de educación y salud, junto con ocio y hostelería.

Pero el sector manufacturero recortó puestos, al igual que el de la información y los servicios profesionales y empresariales.

El crecimiento salarial fue del 4,4% interanual en diciembre, sin cambios respecto de noviembre, según ADP.

Para los trabajadores que cambiaron de empleo, el ritmo de incremento de los salarios subió al 6,6%, desde el 6,3% del mes anterior.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) tiene previsto reunirse a finales de enero para considerar nuevos cambios en las tasas de interés.

Un mercado laboral que se deteriora rápidamente podría empujarla hacia otro recorte de tasas más pronto de lo esperado este año.

Por ahora, se espera que la Fed mantenga estables las tasas en su próxima reunión.