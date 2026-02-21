La costa este de EE. UU. se alista para nueva tormenta invernal

Una nueva tormenta de nieve amenaza Estados Unidos con más de 30 centímetros de nieve previstos en algunas zonas de la costa este, incluido Nueva York, desde el domingo, según autoridades meteorológicas.

Tras una violenta tormenta invernal a finales de enero, las grandes ciudades del noreste del país como Nueva York, Filadelfia, Boston y la capital Washington se preparan para nuevas nevadas y potentes vientos.

"Entre 30 y 60 centímetros" de nieve acumulada podrían caer en Boston, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Los desplazamientos podrían hacerse "casi imposibles" por la nieve en algunas partes de la costa este, previno el NWS al mencionar también el riesgo de cortes de electricidad.

También se prevén inundaciones en Delaware y Nueva Jersey.

En Nueva York, las autoridades y los residentes se preparaban el sábado para una tormenta extrema.

"Prevemos entre 33 y 43 centímetros de nieve", indicó el sábado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en rueda de prensa, al advertir que era posible que la nieve alcanzara "los 50 centímetros, o incluso más".

"Pido a todos los neoyorquinos quedarse en sus casas y evitar tomar carretera", dijo al agregar que los viajes el lunes en la mañana serían "extremadamente peligrosos".

Una fuerte tormenta de invierno ya hizo estragos en la región a finales de enero, causando la muerte de más de 100 personas.