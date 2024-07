La curiosa comparación entre Kamala Harris y Lisa Simpson presidente

Escuchar

Con más de 35 temporadas emitidas, Los Simpson se convirtieron en una suerte de Nostradamus moderno. La popular serie de televisión parece haber “predicho el futuro” una vez más, según su audiencia, en este caso para Kamala Harris, ahora virtual candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos después de que Joe Biden se bajara de la contienda en busca de la reelección contra el republicano Donald Trump.

En el episodio titulado “Bart to the Future” (episodio 243 de la temporada 11), lanzado en el 2000, Lisa Simpson crece hasta convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, algo que hasta el momento no sucedió en ese país. El paralelismo entre el personaje amarillo y Harris surgió cuando los fanáticos compararon el traje que luce la hija menor de Homero y Marge Simpson, que es sorprendentemente similar al que usó la vicepresidenta de Estados Unidos en la toma de posesión de 2021, incluidos los accesorios.

La semejanza entre protagonistas no se detuvo allí. Cuando Lisa llega a la presidencia de Estados Unidos y, en un diálogo con su secretario Milhouse, menciona: “Heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump, estamos en quiebra”.

Al Jean, uno de los escritores más conocidos de la serie, hizo alusión a la comparación en las redes sociales. “Estoy orgulloso de ser parte de la ‘profecía’ de Los Simpson”, escribió en X esta semana.

La comparación entre Harris y Lisa Simpson fue inicialmente en 2021, cuando la compañera de fórmula de Biden asumió sus funciones, pero ahora -de ser validada en la Convención Nacional Demócrata- crecen las chances de que se convierta en la primera mujer presidenta del país, algo que acertaría aún más la predicción de la serie.

Otras predicciones

No es la primera vez que un episodio de Los Simpson “predice” el futuro: en el mismo episodio del año 2000, Lisa Simpson se convierte en comandante en jefe tras un “presidente Trump”, 16 años antes de que el magnate fuera elegido. También se repitió un suceso de la serie con la toma del Capitolio de Washington, que tuvo lugar el 6 de enero de 2021.

En una entrevista con Hollywood Reporter, el guionista del capítulo, Dan Greaney, se refirió a la mención de Donald Trump y explicó: “Me parecía el último paso lógico antes de tocar fondo. Fue un aviso a nuestro país, lo pusimos porque era coherente con nuestra visión de que Estados Unidos estaba perdiendo la razón”.

LA NACION