La defensiva de los Steelers está haciendo historia, pero no de la manera que esperaba Tomlin

PITTSBURGH (AP) — Este verano Mike Tomlin dijo en una entrevista de radio local que creía que la defensa de los Steelers de Pittsburgh podría hacer "cosas históricas" en 2025.

Está en ese trayecto, pero no de la manera que imaginó el entrenador o cualquier otra persona dentro de la organización.

Los Steelers (4-3) fueron aplastados por segunda semana consecutiva. Son el tercer peor equipo en el rubro de yardas permitidas, un sitio que Pittsburgh no ocupaba desde finales de la década de 1980.

Pero Tomlin considera que no debe cundir el pánico.

Y por lo tanto, no habrá cambios importantes en el cuerpo técnico ni en el plantel que enfrentará a los Colts de Indianápolis (7-1), que cuentan con la mejor ofensiva de la NFL, liderada por un resurgente Daniel Jones.

Tomlin desestimó la sugerencia de que debería decidir las jugadas en lugar del coordinador defensivo Teryl Austin. Puso la responsabilidad de la situación en todos los involucrados para ayudar a un grupo bien remunerado pero tambaleante a encontrar su equilibrio.

"Solo tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, y hacerlo mejor", dijo Tomlin el martes.

Mucho mejor.

Los Steelers están en el último lugar de la liga en defensiva contra el pase y dejaron que Jordan Love de Green Bay hiciera lo que quisiera y cuando quisiera durante un bombardeo en la segunda mitad del duelo dominical, que dejó tambaleándose a la veterana defensa de Pittsburgh. Love completó 20 pases consecutivos en un momento, avanzó 360 yardas y tuvo tres touchdowns sin una intercepción o un sack.

"¿Sabes? No te dan crédito por intentarlo mucho", dijo Tomlin. "No estamos en el negocio de intentarlo mucho. Nuestra lucha se trata de producir".

Y Pittsburgh está produciendo poco últimamente. Los Steelers no produjeron una pérdida de balón en octubre después de acumular diez en sus primeros cuatro compromisos.

Cuatro de los próximos cinco encuentros de los Steelers son contra equipos que actualmente están por encima de 0,500. Para sobrevivir, Pittsburgh necesitará hacer un mejor trabajo no sólo en defensa sino también en mantener la compostura cuando las cosas se compliquen.

Pittsburgh tendrá que enfrentar a Indianápolis sin el safety DeShon Elliott, quien está fuera indefinidamente con una hiperextensión en la rodilla derecha. Tiene reemplazos bien experimentados listos en Chuck Clark y Jabrill Peppers, aunque Tomlin no descartó la posibilidad de agregar otro jugador o dos al conjunto.

Los Steelers han sido relativamente eficientes en la ofensiva este año con Rodgers al mando.

El jugador de 41 años ha lanzado 16 pases de touchdown en siete semanas, poniéndolo en camino de amenazar el récord del club de 34 establecido por Ben Roethlisberger en 2018.

El problema más grande para Pittsburgh no es la falta de un claro segundo receptor abierto, sino una defensa que no está cumpliendo con las expectativas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes