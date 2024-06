La “deportación masiva” de inmigrantes indocumentados que promueve Trump abre una grieta entre los latinos de EE.UU.

Escuchar

La mayoría de los ciudadanos estadounidenses, incluidos aquellos de origen latino, apoyan la deportación masiva de inmigrantes indocumentados promovida por Donald Trump, según una encuesta de la firma YouGov para CBS News que recoge la agencia de noticias EFE.

Específicamente, el sondeo arrojó como resultado que de la mayoría de los votantes registrados, un 62% está a favor de un programa nacional nuevo para deportar a los inmigrantes indocumentados, mientras que el 38%, en tanto, manifestó su desacuerdo.

Y en cuanto a los latinos, el 53% aseguró estar a favor de una deportación masiva. Por el contrario, un 47% dijo estar en contra. Entre los votantes afroamericanos, el 47% se manifestó a favor y el 53% en contra; el grupo que estuvo más a favor de la expulsión de los indocumentados, fueron los blancos, con 67% y 33% en contra.

Un grupo de migrantes que fueron deportados a México por las autoridades estadounidenses luego de cruzar la frontera de forma ilegal (Archivo AP Foto/Fernando Llano)

De acuerdo a lo dado a conocer a los medios de prensa, como Minnesota Hoy, la encuesta se realizó entre el 5 y el 7 de junio a 1.615 votantes registrados y tiene un margen de error de +/- 3,8 puntos.

No es la única encuesta que se realizó para conocer la opinión de los ciudadanos sobre esta medida. En abril pasado, la compañía Axios reveló que la mayoría de los estadounidenses respalda una deportación masiva de los inmigrantes indocumentados, y un 45% de los latinos.

Estas encuestas se han venido publicando a medida que el ex presidente Donald Trump ha reiterado que de ganar la presidencia en noviembre, emprenderá una deportación masiva, enfocándose en aquellos inmigrantes que tengan antecedentes criminales, y que de ser necesario, empleará a la Guardia Nacional.

Opiniones a favor y en contra de la “deportación masiva”

Juan José Gutiérrez, director de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes, le aseguró a La Opinión que “no le sorprende que en pleno siglo XXI se manipulen sondeos a favor de medidas represivas en contra de los trabajadores inmigrantes que representan un aporte económico en impuestos y contribuciones muy importante para el país”.

Por otra parte, agregó: “Esta película tenebrosa ya la vivimos intensamente en 1994 cuando empezó el proyecto para convertir en ley la proposición 187 que buscaba prohibir servicios de salud y educación a los indocumentados en California”.

“Esa encuesta de CBS News no es más que propaganda antiinmigrante cruda y llana, mientras que durante 40 años, no se les ha dado el más mínimo reconocimiento a los trabajadores indocumentados”, sostuvo por último, aunque también reconoció que no duda que haya latinos que estén a favor de una deportación masiva.

Un grupo de migrantes, muchos de ellos de Haití, cruzan el río Bravo desde Del Rio, Texas, para regresar a Ciudad Acuña, México, con el fin de evitar ser deportados por Estados Unidos. (Archivo AP Foto/Félix Márquez)

El mismo medio recogió varios testimonios. Otro de ellos es el de el doctor John Hernández, un profesor retirado de la Roosevelt High School en el este de Los Ángeles, quien consideró como “absolutamente falsos” los resultados del sondeo de la CBS News.

“El Partido Republicano está empujando esas nociones de que nuestra comunidad está en favor de las deportaciones masivas, sabiendo que se proyecta que los latinos van a ser el 14.7% de los votantes elegibles para noviembre”, sumó.

Por último, hizo referencia a los resultados de una encuesta de la organización UnidosUS, que da a conocer que una de las preocupaciones de los latinos es la migración, pero que no creen en la deportación masiva sino en que “debe haber un camino hacia la ciudadanía”. Luego, finalizó: “En ese sondeo, los votantes latinos están a favor del asilo y políticas para una inmigración legal”.

LA NACION