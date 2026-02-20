La economía de EE. UU. creció menos de lo previsto en el último trimestre de 2025

La actividad económica de Estados Unidos creció mucho menos de lo esperado en los últimos meses de 2025, indicaron el viernes datos oficiales que cierran el primer año del regreso de Donald Trump a la presidencia

Trump atribuyó la desaceleración del PIB al prolongado cierre presupuestario del gobierno el año pasado, del cual responsabilizó a los legisladores demócratas, según un mensaje publicado en las redes antes de la difusión de los datos

La mayor economía del mundo se expandió a una tasa anualizada del 1,4% en el trimestre de octubre a diciembre de 2025, informó el Departamento de Comercio

La cifra está significativamente por debajo del 2,5% interanual que los analistas habían pronosticado para el trimestre, según el consenso publicado por MarketWatch

A su vez, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PIB) para todo el año se situó en 2,2% en 2025, por debajo del 2,8% del año anterior

"El cierre demócrata le costó a Estados Unidos al menos dos puntos del PIB", escribió el mandatario republicano en su plataforma Truth Social

También insistió en que la Reserva Federal (Fed, banco central) debe recortar sus tasas, claves para definir los costos del endeudamiento. "TASAS DE INTERÉS MÁS BAJAS", escribió, al arremeter nuevamente contra el presidente saliente Jerome Powell por no reducirlas de forma más agresiva

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump exige un fuerte recorte de las tasas de la Fed para impulsar la economía

Los analistas esperan que cualquier impacto sobre el crecimiento económico derivado de la parálisis presupuestaria de octubre y mediados de noviembre sea temporal

- Repunte de la inflación -

El viernes, el Departamento de Comercio señaló que el crecimiento más lento del cuarto trimestre "reflejó caídas en el gasto del gobierno y las exportaciones y una desaceleración en el gasto de los consumidores"

Esto se vio parcialmente compensado por un repunte de las inversiones, añadió el informe

La cifra del cuarto trimestre supuso una marcada desaceleración frente al crecimiento del 4,4% registrado de julio a septiembre

El informe señaló que, en términos generales, la actividad económica se dinamizó por el gasto de los consumidores y la inversión a lo largo del año

El PIB estadounidense ha crecido a un ritmo sólido el año pasado, impulsado por el consumo, ya que los hogares siguieron gastando a pesar de la presión de una inflación persistente y un mercado laboral más débil

Pero muchos estadounidenses, especialmente de los hogares de ingresos medios y bajos, se han vuelto más conscientes de los precios y recurren cada vez más a las tiendas mayoristas mientras ajustan sus presupuestos

Si bien las inversiones en inteligencia artificial y el gasto de las familias acomodadas han impulsado la economía, sigue sin estar claro si la mayoría de los hogares se sentirá beneficiada por este auge

El viernes, otro informe gubernamental mostró que la métrica de inflación preferida por la Reserva Federal, el índice PCE, también repuntó un poco más de lo que esperaban los analistas

El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) subió un 2,9% interanual en diciembre, por encima del 2,8% que anticipaban los economistas y también por encima de la cifra de noviembre

Con estos números parece probable que la Fed mantenga su prudencia en la reunión prevista los días 17 y 18 de marzo

Los tipos de interés en Estados Unidos se encuentran en un rango entre 3,50% y 3,75%. Los analistas estiman que se mantendrán en ese nivel, según FedWatch