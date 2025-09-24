La economía fue un punto fuerte para Trump en su primer mandato. Ya no, según encuestas recientes

WASHINGTON (AP) — Las fortalezas del segundo mandato del presidente Donald Trump se ven diferentes a las del primero, según encuestas recientes.

Una vez fortalecido por temas económicos, la aprobación de Trump ahora es relativamente baja en la economía y se apoya más bien en crimen, seguridad fronteriza e inmigración. Las preocupaciones sobre la economía y la inmigración lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca, pero las encuestas del último año muestran que la fe de los estadounidenses en el manejo de la economía por parte del presidente republicano es baja, particularmente entre los independientes, y su aprobación en inmigración ha caído ligeramente.

Ahora, los temas más fuertes de Trump son la seguridad fronteriza y el crimen, pero hubo señales de posible debilidad en el crimen en la encuesta más reciente del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.

Al mismo tiempo, la aprobación general de Trump ha sido bastante constante en las encuestas de AP-NORC desde el comienzo de su segundo mandato en enero. Este mes, el 39% de los adultos aprueban cómo Trump está manejando su trabajo como presidente, lo que está en línea con su promedio de aprobación después de un ligero aumento en agosto. Hubo un patrón similar durante su primer mandato en la Casa Blanca, cuando su aprobación se mantuvo dentro de un rango estrecho.

Aquí están los temas en los que ha sido más fuerte y más débil en su segundo mandato:

Las mayores fortalezas de Trump son la seguridad fronteriza y el crimen

Trump ha convertido la seguridad fronteriza en una fortaleza de su segundo mandato, un cambio drástico respecto a su primer mandato en el cargo.

La mayoría de los adultos en Estados Unidos aprueban el enfoque de Trump hacia la seguridad fronteriza, según la encuesta. Recibe calificaciones más altas en eso que en su manejo de la presidencia en general u otros temas que anteriormente habían sido sus principales fortalezas, incluida la inmigración y el crimen. Esto también ha surgido como una fortaleza única de su segundo mandato. Solo alrededor de cuatro de cada 10 adultos aprobaron el enfoque de Trump hacia la seguridad fronteriza en 2019, durante el cual Trump se centró en asegurar fondos para un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Su aprobación en inmigración es ligeramente más baja de lo que era al principio de su segundo mandato, pero sigue siendo un poco más alta que su aprobación general.

En marzo, alrededor de la mitad de los adultos aprobaron su manejo de la inmigración. La medida más reciente encontró su aprobación en inmigración en un 43%, un poco más alta que su calificación de aprobación general.

Incluso con la ligera caída, la inmigración sigue siendo una fortaleza de una manera que no lo fue en su primer mandato, cuando más cerca de cuatro de cada 10 adultos aprobaron su enfoque de inmigración.

Cuando comenzó su segundo mandato, fue alrededor de la mitad quienes aprobaron.

Trump ha tomado medidas para deportar a inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, y la encuesta reciente encuentra que una parte considerable de los estadounidenses —alrededor de la mitad— dice que Trump ha "ido demasiado lejos" en la búsqueda de ese objetivo. Esa es aproximadamente la misma proporción que tenía esa postura en una encuesta realizada en abril.

Su aprobación sobre cómo está manejando el crimen ha bajado ligeramente al 46%, después de alcanzar el 53% en agosto cuando desplegó la Guardia Nacional en el Distrito de Columbia. Pero eso aún supera su aprobación general y también es una ventaja entre ciertos grupos como los independientes. Alrededor de cuatro de cada 10 independientes aprueban el enfoque de Trump hacia el crimen, en comparación con el 25% que aprueba su enfoque hacia la presidencia en general.

Trump es más débil en la economía con los independientes

La economía es a menudo un punto complicado para los presidentes, y hay indicios de que los estadounidenses continúan preocupados por el estado económico del país.

Solo el 37% de los adultos aprueban el manejo de la economía por parte de Trump. Eso ha bajado ligeramente desde agosto, cuando el 43% aprobaba, pero está en línea con su aprobación general.

La economía es un tema particularmente débil para Trump entre los independientes. Solo alrededor de dos de cada 10 independientes aprueban cómo Trump está manejando la economía, mucho más bajo que la proporción que aprueba su manejo de la seguridad fronteriza y el crimen.

En el primer mandato de Trump, cerca de la mitad de los adultos aprobaban su manejo de la economía. Su mejor desempeño en este tema se produjo a principios de 2020, justo antes de que la pandemia de COVID-19 provocara una recesión económica.

Su aprobación en este tema varió a lo largo de la pandemia, y alrededor de la mitad de los adultos aprobaron su enfoque económico justo antes de que perdiera las elecciones presidenciales de 2020. En ese momento, sin embargo, más personas estaban más preocupadas por la pandemia de coronavirus que por la economía. Su aprobación ha sido consistentemente más baja en su segundo mandato. Cuando asumió el cargo, solo alrededor de cuatro de cada 10 aprobaban cómo manejaba la economía.

Los temas más bajos de Trump entre los republicanos: Comercio y atención médica

Aproximadamente siete de cada 10 republicanos aprueban el enfoque de Trump hacia las negociaciones comerciales con otros países y la atención médica, marcando las calificaciones más bajas entre su base. Aunque tiene una mayoría de aprobación entre los republicanos en esos temas, no alcanza sus aprobaciones mucho más altas en temas como la seguridad fronteriza y el crimen.

En general, los adultos no están entusiasmados con cómo está manejando estos temas, tampoco.

Solo alrededor de un tercio aprueba cómo Trump está manejando las negociaciones comerciales con otros países o la atención médica. Estos han sido consistentemente bajos en las encuestas recientes de AP-NORC, pero se alinean aproximadamente con la aprobación general de Trump. También fueron igualmente bajos en su primer mandato.

Aproximadamente seis de cada 10 adultos dicen que Trump ha "ido demasiado lejos" cuando se trata de imponer nuevos aranceles a otros países. Eso incluye a aproximadamente nueve de cada 10 demócratas, pero también a aproximadamente seis de cada 10 independientes y tres de cada 10 republicanos. Muy pocas personas, incluidos los republicanos, quieren que Trump imponga aranceles.

Trump está obteniendo calificaciones más bajas en el conflicto israelí-palestino

Alrededor del 37% de los adultos aprueban la forma en que Trump está manejando el conflicto entre los israelíes y los palestinos, una disminución del 44% que aprobaba en marzo.

A pesar de esto, la aprobación de Trump en política exterior ha sido constante. Alrededor de cuatro de cada 10 adultos aprueban, en línea con abril.

La encuesta AP-NORC abarcó 1183 adultos y se realizó entre el 11 y 15 de septiembre usando una muestra AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de +/- 3,8 puntos porcentuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.