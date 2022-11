La empresa de Miami en la que se trabaja tres días a la semana y mejoró la calidad de vida de sus empleados

escuchar

Cada vez son más las empresas que buscan reformar sus horarios y políticas laborales, con el fin de encontrar una estrategia que les permita aumentar la productividad y rendimiento de sus empleados.

La idea de reducir la jornada laboral ya es materia de estudio en muchos lugares y se aplicó con éxito en países como Alemania o Canadá. Pero en los últimos días, un nuevo caso de flexibilidad laboral en Miami llamó la atención de los medios, gracias a los resultados que obtuvo.

En lugar de la típica semana laboral de cinco días y ocho horas a la semana, los empleados de uno de los locales de la cadena de comidas Chick-fil-A cambiaron a turnos de solo tres días en los cuales trabajan un máximo de 14 horas.

Chick-fil-A es la segunda cadena de restaurantes de comida rápida más grande en los Estados Unidos (Foto: iStock)

Lo relevante de esta situación es que, según los reportes de la empresa, esta estrategia hizo que cada vez más personas estuviesen interesados en trabajar con ellos y a su vez, los empleados trabajaban de manera más eficiente, ya que gozaban de una mejor calidad de vida.

El propietario y promotor de esta iniciativa, Justin Lindsey, le dijo a la revista estadounidense QSR que comenzó el programa en febrero y desde entonces encontró una retención del 100 por ciento a nivel gerencial.

Todo comenzó cuando Lindsey decidió crear dos grupos de empleados que condensaron sus horarios de una semana en bloques de tres días de turnos de 13 a 14 horas. Esto, con el fin de aliviar la carga laboral, porque se dio cuenta de que su equipo terminaba agotado después de cada jornada.

Allí, los trabajadores se inscribieron en los turnos que más les convenía y así comenzaron sus tareas. Además, también dijo que este nuevo horario laboral les permite a sus trabajadores planificar con anticipación la vida fuera del trabajo, lo que genera una mayor satisfacción con lo que están haciendo.

Los empleados de la filial ahora solamente trabajan 14 horas a la semana (Foto: iStock)

Por otro lado, la mujer también recalcó en la entrevista que esta produjo beneficios secundarios. Los trabajadores compiten activamente entre sí en cosas como inspecciones sanitarias y tiempos de servicio. Desde que adoptaron el enfoque, han sido “literalmente perfectos” en cada inspección de seguridad alimentaria. ”Hemos sido un restaurante de elite”, aseguró.

La contundente reacción de un grupo de empleados

En relación con el tema laboral y la importancia de que los empleados se sientan cómodos con sus tareas para mejorar los resultados del negocio, un hecho que tuvo lugar en Virginia, en Estados Unidos se volvió viral hace pocas semanas por la acción que emprendieron un grupo de trabajadores.

Hartos de los maltratos recibidos por su jefe, todos se pusieron de acuerdo y decidieron renunciar a la vez sus puestos de trabajo. No se trató de una protesta, sino de un verdadero acto de renuncia colectiva.

Una de las involucradas publicó el video en TikTok, donde los empleados relatan, antes de abandonar sus puestos, cómo se sienten con la decisión. Mientras que algunos aseguran sentirse “muy bien”, otros parecen algo desconcertados.

Uno de los trabajadores aseguró sentirse "genial"

Junto con el video, la tiktoker, identificada como @garwood8812, escribió: “Cuando todo el personal decide abandonar el departamento de calzado en cuestión de minutos. Para nuestro DM (gerente directo), todos te odiamos y no te olvides de arreglar los escaparates. Departamento de zapatos, has sido real, pero seguro que no has sido realmente divertido”.

