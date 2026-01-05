La estrella japonesa Tatsuya Imai llega a Houston con la meta de ganar el campeonato

HOUSTON (AP) — Tatsuya Imai dejó claras sus intenciones con sus primeras palabras durante la conferencia de prensa de introducción el lunes con los Astros de Houston.

El lanzador derecho japonés sonrió antes de leer un mensaje preparado en inglés desde su teléfono.

"¿Qué tal, H-town?" dijo. "Soy Tatsuya Imai y estoy listo para perseguir un campeonato mundial. Vamos, Houston."

Los Astros llegaron a un acuerdo con Imai de tres años y US$54 millones la semana pasada, mejorando una rotación que busca refuerzos después de que el as dominicano Framber Valdez se convirtió en agente libre y parece poco probable que regrese.

"Necesitábamos fortalecer nuestra rotación", dijo el gerente general Dana Brown. “Y por eso, sentimos que él encajaba. Tiene buen material, una entrega realmente buena y pensamos que su material funcionaría aquí a nivel de las grandes ligas”.

Imai, de 27 años, se une a los Astros después de tener un récord de 10-5 con una efectividad de 1.92 la temporada pasada para los Leones de Seibu de la Liga del Pacífico, ponchando a 178 en 163 2/3 entradas. El tres veces All-Star en Japón tuvo un récord de 58-45 con una efectividad de 3.15 en ocho temporadas con Seibu. Tiene 907 ponches en su carrera en 963 2/3 entradas.

El manager Joe Espada elogió la firma y dijo que sus breves charlas con Imai hasta ahora se habían centrado en un solo tema.

"Ustedes bien saben la importancia del abridor", dijo Espada. “Nunca se puede tener suficiente pitcheo. Una cosa sobre mis conversaciones con Imai ha sido… cuántas veces dice la palabra campeón. Y me encanta eso de él porque es un competidor. Se puede escuchar la determinación y la dureza, y estoy emocionado de tenerlo a bordo, darle la pelota y verlo competir para nosotros aquí”.

El propietario de los Astros, Jim Crane, espera que la incorporación de Imai sea la primera de muchas firmas de Asia, ya que el equipo está haciendo un esfuerzo concertado para traer más jugadores del continente. Dijo que los Astros recientemente agregaron personas en Tokio, Taiwán y Seúl para facilitar ese plan.

"Tenemos cazatalentos allí y personas ayudando a identificar talento allí ahora", dijo. "Acabamos de hacer ese ajuste en el verano. Probablemente no tuvo mucho que ver con este caso, pero tendrá mucho que ver en el futuro mientras trabajamos en esos mercados y tratamos de traer a los grandes jugadores aquí a Houston."

La firma de Imai es un impulso para un equipo que se perdió los playoffs por primera vez desde 2016 por los problemas de lesiones.

Imai dijo que primero pensó en mudarse a Estados Unidos después de conocer al agente Scott Boras hace unos cinco años.

"Fue entonces cuando realmente comencé a considerar seriamente hacer mi camino hacia la MLB", dijo en japonés a través de un traductor. "Definitivamente fue un momento en el que me dije a mí mismo: 'oye, si pongo el trabajo y confío en mí mismo, realmente tengo una oportunidad en esto.'"

Conocido como un feroz competidor, Imai indicó que desarrolló esa mentalidad desde que tiene memoria y que siempre ha odiado perder.

“Así que desde que comencé a jugar béisbol en la escuela primaria, siempre sentí que era un competidor y quería siempre salir en la cima, lanzar la pelota más lejos, más rápido”, dijo.

Pero eso no significa que no tenga un lado más ligero.

“Me gusta divertirme, ya sea en el béisbol o fuera del béisbol”, aclaró.

Mostró su lado juguetón cuando se le preguntó si ya había conectado con alguno de sus nuevos compañeros de equipo. Dijo que recibió un mensaje directo en Instagram el lunes por la mañana del cerrador Josh Hader.

"Básicamente dándome la bienvenida a los Astros de Houston, y también me envió su número de teléfono diciendo: 'Oye, avísame si alguna vez necesitas algo'", dijo Imai. "Y su mensaje fue muy rápido — se sintió como a 100 millas por hora — y definitivamente quería responder con una respuesta de 100 millas por hora."

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes