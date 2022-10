La estremecedora llamada al 911 de la modelo de OnlyFans que mató a su novio en Miami: “Cariño, lo siento”

escuchar

Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans que está acusada de apuñalar a su novio el pasado mes de abril, tuvo una desgarradora llamada al 911, en la que se escuchan las que serían las últimas palabras del hombre moribundo tras recibir el impacto en el corazón. Esta revelación salió a la luz al mismo tiempo que la evidencia en la que ella suplica a las autoridades de Miami que la ayudaran, dos días antes del asesinato.

El número de emergencias 911 recibió la llamada en la que se escucha a Christian Obumseli decir: “No puedo sentir mi brazo”. En tanto que Courtney pide ayuda frenéticamente. El hombre de 27 años fallecía desangrado, mientras la modelo de OnlyFans pronunciaba: “Cariño, lo siento mucho. Mi novio se está muriendo de una puñalada”. En la conversación, ella no dijo nada acerca de su ataque. La mujer le provocó a su pareja una herida fatal en su lujoso apartamento del piso 22 en Miami el pasado 3 de abril.

Courtney Clenney y Christian Obumseli

Fueron los fiscales los que publicaron la grabación del audio, junto con las imágenes de la cámara corporal de los agentes de Miami, cuando Courtney les pidió ayuda a los oficiales que fueron llamados a un disturbio doméstico. En el video, están en el vestíbulo del edificio, mientras ella afirma que su novio no la deja en paz. La Policía dijo que Clenney y Obumseli tenían una relación muy tóxica.

En la grabación de la cámara corporal del viernes 1 de abril, los empleados del edificio One Paraiso llamaron a la Policía de Miami. Clenney, visiblemente alterada, hablaba con su padre mientras le relataba a las autoridades el supuesto acoso. “No siempre he sido la víctima, pero ahora mismo soy una maldita víctima. Tengo miedo de pasear a mis perros”, aseguraba antes de añadir: “Quiero una orden de alejamiento contra Christian Obumseli”.

Tras el reporte, los agentes revisaron el departamento y él no estaba allí. Le dijeron que por las condiciones no podían echarlo. “Quieres que esta persona desaparezca por completo de tu vida, y al mismo tiempo lo tienes aquí en tu apartamento durante dos meses con un montón de cosas”, replicaron las autoridades.

Courtney Clenney pidió ayuda a la policía días antes de asesinar a su novio

Luego de que Clenney volvió a su apartamento, los agentes fueron con el empleado que hizo la llamada y le dijeron que ella no reveló la violencia que presuntamente sufría: “Ella no mencionó nada de eso (...) por desgracia, no podemos hacer nada”, cerraron.

¿En defensa propia?

Clenney, de 26 años, fue acusada de asesinato en segundo grado y sus abogados alegan que actuó en defensa propia y que era víctima de violencia doméstica. Por su parte, Larry Handfield, que representa a la familia Obumseli, dijo sobre la llamada al 911: “Muestra su estado de ánimo. Ella dice que lo siente porque se da cuenta de lo que hizo: Ella no dijo: ‘Me estaba defendiendo’”. En contraparte, la abogada defensora de Clenney, Sabrina Puglisi, aseguró que la grabación muestra que fue puesta en una situación en la que no quería estar. “Esto no es alguien que apuñaló a alguien y no le importó. Obviamente, puedes escuchar de sus emociones, ella pide que alguien venga rápidamente a ayudar”.

Courtney también le explicó a la Policía que había roto con Christian una semana antes y que él dormía en la entrada de su ascensor frente a su apartamento. Vivían en ese lugar desde enero, pero debido a las quejas de los vecinos los gerentes comenzaron el proceso para desalojarlos.

Un video muestra a la influencer Courtney Clenney golpeando a su novio en un elevador

Un mes antes del asesinato, el video de vigilancia mostró a la joven mientras golpeaba a su novio en un ascensor, pero su equipo legal insiste en que fue víctima de abuso y que los moretones de su cuerpo eran la evidencia de que se defendía la noche de la muerte de su pareja. El próximo mes deben volver a la corte.

LA NACION