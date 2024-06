La FDA emitió una alerta por el retiro del mercado de este café de Texas: “Producto infractor”

Escuchar

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta luego de que la empresa Waco Bottling LLC, con sede en Texas, retirara voluntariamente este lunes del mercado miles de botellas de su concentrado de café TryBrewed, probablemente debido a la falta de declaración de ingredientes y de etiqueta nutricional.

La FDA ha clasificado este retiro como de Clase III, lo que indica que, aunque es poco probable que el producto cause problemas graves de salud. “Esto se da en una situación en la que no es probable que el uso o la exposición a un producto infractor cause consecuencias adversas para la salud”, se detalla. El producto en cuestión estaba contenido en botellas de vidrio ámbar de 177 ml y se vendía en cajas de seis unidades cada una.

El concentrado de café TryBrewed fue retirado de la venta debido a la falta de etiquetas de ingredientes y nutrición Foto trybrewed

¿Qué significan las clases de retiro de la FDA?

Los retiros del mercado son acciones tomadas para eliminar productos defectuosos o potencialmente dañinos. Pueden ser voluntarios por parte de la empresa, solicitados por la FDA o impuestos por la agencia del gobierno bajo su autoridad legal. A través de su página oficial, informan que estas se clasifican en tres clases:

Retiro de Clase I: esta es la categoría más severa, aplicada cuando hay una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un producto cause consecuencias adversas graves para la salud o la muerte.

Retiro de Clase II: aplicada cuando el uso o la exposición a un producto puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles, o cuando la probabilidad de consecuencias graves para la salud es remota.

Retiro de Clase III: situaciones en las que el uso o la exposición a un producto no es probable que cause consecuencias adversas para la salud.

El concentrado de café TryBrewed fue clasificado como un retiro de Clase III, lo que indica que la violación es menor y no justificaría acciones legales por parte de la FDA. Sin embargo, la empresa decidió retirar voluntariamente el producto para corregir la infracción.

El retiro del mercado ocurre cuando un producto tiene una violación menor que no estaría sujeta a acciones legales de la FDA Foto Freepik

La importancia del etiquetado

La agencia del gobierno requiere que todos los alimentos cuenten con etiquetas de ingredientes y declaraciones nutricionales. Se tratan de elementos esenciales para los consumidores, especialmente aquellos con alergias o restricciones dietéticas, quienes deben conocer con detalle los productos que consumen, para así evitar problemas de salud.

Leyes federales y regulaciones

La Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y la Ley de Etiquetado y Embalaje Justo (FPLA, por sus siglas en inglés) son las leyes federales que rigen los productos alimenticios bajo la jurisdicción de la FDA. La segunda exige información específica en las etiquetas. Ambas fueron promulgadas para proteger a los consumidores de productos inseguros o etiquetados de manera engañosa.

En específico, se prohíbe la comercialización de alimentos, dispositivos farmacéuticos y cosméticos adulterados o mal etiquetados, así como su distribución en el comercio interestatal. Estas leyes aseguran que los consumidores tengan acceso a información precisa y detallada sobre los productos que consumen.

El mercado del café en EE.UU. generó casi 85 mil millones de dólares en 2023 Foto de Clay Banks en Unsplash

El consumo de café en Estados Unidos

Según estadísticas de Statista, el mercado del café en EE.UU. generó casi 85.000 millones de dólares en 2023. La industria continúa en auge y en evolución, lo que abre paso a una competencia feroz entre las marcas. De acuerdo con estos datos, el estadounidense promedio gasta alrededor de 207 dólares en café tostado anualmente. En contraste, el café instantáneo genera ingresos medios de unos 43 dólares por persona. Aproximadamente, el 73% de los consumidores informan que beben café todos los días, mientras que solo el 4% lo consume una vez a la semana.

LA NACION