La FDA ordena el retiro urgente de este helado por un ingrediente que puede causar alergias y hasta la muerte

Escuchar

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta urgente sobre un retiro del mercado que afecta a un postre helado sin lácteos distribuido en ocho estados. El motivo se debe a la presencia de anacardos no declarados, lo que representa un grave riesgo para la salud de las personas alérgicas a este fruto seco. La situación ha generado preocupación entre los consumidores.

¿Cuál es el producto afectado?

El alimento en cuestión es el “Full Circle Market Coconutmilk Chocolate Almond Crunch”, un postre helado sin lácteos distribuido por GS Gelato & Desserts, Inc. y vendido en tiendas minoristas de los estados de Nueva York, Massachusetts, Maine, New Hampshire, Vermont, Nueva Jersey, Connecticut y Rhode Island.

Según la FDA, el retiro afecta a los productos enviados entre el 18 de abril y el 11 de julio de 2024, los cuales fueron comercializados en envases de cartón de 1 pinta o 16 onzas.

El problema fue identificado cuando una de las tiendas minoristas notó una discrepancia en el etiquetado del producto: la tapa mostraba un gráfico correspondiente a otro ítem diferente de la marca Nature’s Promise, lo que generó confusión sobre los ingredientes reales. Tras una investigación interna, GS Gelato & Desserts, Inc. descubrió que un lote de pintas de leche de anacardo había sido envasado por error como leche de coco, lo que ocasionó la presencia no declarada de este fruto seco en el producto final.

El helado Full Circle Market Coconutmilk Chocolate Almond Crunch fue ordenado que se retire de los comercios de manera inmediata Foto FDA

¿Qué son los anacardos y como afectan a la salud?

Los anacardos, también conocidos como nueces de la India o marañones, son un fruto seco popular en muchas dietas debido a sus beneficios nutricionales. Sin embargo, para las personas alérgicas, estos pueden ser extremadamente peligrosos. Las alergias a los frutos secos son comunes y derivan en reacciones graves que, en algunos casos, pueden ser mortales.

Una reacción alérgica a los anacardos puede manifestarse en una variedad de síntomas, desde leves hasta graves. Entre los más comunes se incluyen urticaria, hinchazón de la cara o la boca, y dificultades respiratorias. En casos más severos, la reacción puede escalar a anafilaxia, una emergencia médica que requiere atención inmediata. Este problema de salud se caracteriza por síntomas como dificultad para respirar, disminución de la presión arterial, pérdida de conciencia y, si no se trata rápidamente, puede llevar a la muerte, según Medical News Today.

Dado el potencial de estas, el consumo inadvertido de anacardos por parte de personas alérgicas es una situación de alto riesgo. Por ello, la falta de declaración de este ingrediente en el etiquetado del producto es una violación grave de las normativas de seguridad alimentaria y ha llevado a la FDA a ordenar su retiro inmediato del mercado.

El producto contiene anacardos que no fueron declarados en su etiquetado Foto FDA

Medidas a tomar por los consumidores

La Administración de Alimentos y Medicamentos y GS Gelato & Desserts, Inc. instaron a los consumidores a verificar si tienen en su poder el producto afectado. Si bien hasta la fecha no se han reportado reacciones adversas, las autoridades recomiendan no consumir el producto si se tiene alguna alergia o sensibilidad a los anacardos. Los consumidores que hayan comprado el postre helado “Full Circle Market Coconutmilk Chocolate Almond Crunch” deben revisar cuidadosamente el envase. El producto en cuestión tiene el número de lote “041624L2″, el código UPC “0 36800 46964 8″ y una fecha de caducidad del “15/10/2025″.

¿Qué pasa si compré el producto señalado por la FDA?

Aquellos que tengan el producto retirado pueden devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso completo. Para más información, GS Gelato & Desserts, Inc. ha dispuesto una línea de atención al cliente a la que se puede contactar al teléfono (850) 243-5455, de lunes a viernes, de 8.00 a 17.00 horas (hora estándar central). También es posible comunicarse por correo electrónico a gmoss@gsgelato.com para recibir instrucciones sobre la correcta eliminación del producto.

Se emite una alerta para que las personas no consuman el helado con el número de lote “041624L2″, el código UPC “0 36800 46964 8″ y una fecha de caducidad del “15/10/2025″ Foto FDA

Este incidente subraya la importancia crítica de la transparencia y precisión en el etiquetado de alimentos. Los consumidores dependen de la información proporcionada en las etiquetas para tomar decisiones informadas sobre lo que consumen, especialmente aquellos con alergias alimentarias.

La FDA tiene la responsabilidad de regular los alimentos y medicamentos en Estados Unidos para garantizar la seguridad pública. Sin embargo, los fabricantes también deben implementar rigurosos controles de calidad y asegurarse de que todos los productos estén correctamente etiquetados antes de ser distribuidos al mercado.

¿Qué hace la FDA?

Esta agencia del gobierno de EE.UU. es la encargada de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, dispositivos médicos, productos biológicos y derivados sanguíneos. Cuando se descubre que un producto en el mercado presenta un riesgo para la salud, esta emite alertas y coordina con los fabricantes para realizar retiros de manera eficiente.

La FDA no solo monitorea la seguridad de los productos alimenticios, sino que también ofrece directrices y realiza inspecciones para asegurar que las empresas cumplan con las normativas establecidas.

LA NACION