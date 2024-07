La FDA retira estos pepinos del mercado por posible contaminación con listeria: se vendieron en Walmart

Escuchar

La compañía Wiers Farm Inc. de Willard, OH, ha retirado voluntariamente un cargamento de pepinos enteros empaquetados y otro de pepinos para ensalada en bolsa envasados, después de que las pruebas mostraran contaminación con Listeria monocytogenes. La empresa anunció el retiro del producto el pasado 12 de julio, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no lo publicó hasta el 16 de julio. Los pepinos se distribuyeron a tiendas Walmart en Michigan, Indiana y Ohio.

Los pepinos no fueron cultivados ni cosechados por Wiers Farm, sino que se obtuvieron de una fuente no identificada fuera del estado y luego fueron manejados y distribuidos por Wiers Farm. La empresa está coordinando estrechamente con las autoridades regulatorias los procesos en relación con el retiro, determinó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Esta imagen tomada con un microscopio electrónico y facilitada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) muestra una bacteria Listeria monocytogenes que causa la listeriosis. (Elizabeth White/CDC vía AP, Archivo)

El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan, por su parte, descubrió la posible contaminación a través de un muestreo rutinario. Hasta la fecha, no se han reportado enfermedades ni quejas de consumidores a la empresa.

Los productos retirados se vendieron en envases simples con las palabras Wiers Farm en la etiqueta. El retiro incluye pepinos enteros de 1,5 a 2,5 (38,1 cm. a 63,5 cm.) pulgadas de diámetro y de 6 a 9 pulgadas de largo (15,24 cm. a 22,86 cm.)

También se incluyen en el retiro los “pepinos para ensalada” vendidos en bolsas de 2 libras (0,90 kg). Vienen en bolsas de plástico transparentes.

Los consumidores deben desechar los pepinos. El producto en cuestión ha pasado su vida útil y ya debería estar fuera de distribución, pero si los consumidores tienen algún pepino que les cause dudas, no deben consumirlo, advierten las autoridades federales.

Para cualquier pregunta o inquietud, los consumidores pueden contactar a la empresa al 419-933-2161 o enviar un correo electrónico a customercare@wiersfarm.com.

“Hemos tomado medidas inmediatas para abordar este incidente aislado y estamos colaborando estrechamente con el Departamento de Agricultura de Ohio (ODA) para asegurar una resolución rápida”, según el aviso de retiro de la empresa.

Los riesgos de los alimentos contaminados con listeria

Los alimentos contaminados con Listeria monocytogenes pueden no parecer en mal estado ni oler feo, pero aun así causan infecciones graves y, a veces, potencialmente mortales. Cualquier persona que haya consumido un producto retirado y desarrolle síntomas de infección por listeria debe buscar tratamiento médico e informar a su médico de cabecera sobre la posible exposición a la bacteria.

Además, cualquier persona que haya comido alguno de los pepinos retirados debe monitorearse a sí misma en las próximas semanas, ya que los síntomas de la listeriosis pueden desarrollarse hasta 70 días después de la exposición.

Los pepinos envasados que quedaron fuera de circulación por contaminación de Listeria (FDA)

Los indicios de la infección por listeria pueden incluir vómitos, náuseas, fiebre persistente, dolores musculares, fuerte dolor de cabeza y rigidez en el cuello. Se requieren pruebas de laboratorio específicas para diagnosticar infecciones por listeria, que pueden parecerse a otras enfermedades.

Las mujeres embarazadas, los ancianos, los niños pequeños y personas como los pacientes con cáncer que tienen sistemas inmunológicos debilitados son particularmente vulnerables a enfermedades graves, infecciones potencialmente mortales, otras complicaciones y la muerte. Aunque las gestantes infectadas pueden experimentar solo síntomas leves, similares a los de la gripe, sus infecciones pueden llevar a un parto prematuro, infección del recién nacido o incluso mortinato.

