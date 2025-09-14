La Fed se prepara para la primera reducción de tasas en 2025 en medio de tensión política

La Reserva Federal (Fed) se prepara para reducir las tasas de interés en Estados Unidos por primera vez este año durante la reunión que empieza el miércoles, estimulada por la debilidad en el mercado laboral pero desafiada por las tensiones políticas que la rodean.

La probable medida de la Fed ocurrirá tras meses de fuertes presiones del presidente Donald Trump para que baje las tasas y en un contexto de crecientes preocupaciones por la presión política sobre el banco central, una institución independiente.

Desde la última reducción de los tipos de interés en diciembre, la Fed los mantuvo en un rango de entre 4,25% y 4,50% mientras evalúa el impacto de los aranceles impulsados por Trump en la inflación.

Los analistas esperan una reducción de 25 puntos básicos en las tasas al término de la reunión de dos días debido a la desaceleración de las contrataciones.

"Lo que es interesante es que está bastante claro lo que la Fed hará (...) sin embargo, pese a ello, hay mucho dramatismo en torno a esta reunión", comentó Josh Lipsky, jefe de economía internacional en Atlantic Council.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, conformado por 12 miembros encargados de fijar las tasas, atraviesa una serie de turbulencias.

Aunque Trump ha dejado de amenazar con destituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, el mandatario ahora apunta a despedir a la gobernadora del FOMC Lisa Cook por una acusación de fraude hipotecario.

Cook, la primera mujer negra en integrar la directiva de la Fed, impugnó su destitución y permanece en el cargo mientras avanza el juicio, que podría tener implicaciones en medidas similares contra otros funcionarios de la Fed.

En paralelo, la renuncia en agosto de la gobernadora Adriana Kugler dejó una vacante para la cual Trump se apresuró a nominar al jefe del consejo de asesores económicos (CEA) de la Casa Blanca, Stephen Miran.

Miran es criticado por legisladores demócratas por sus planes de solicitar una licencia en lugar de renunciar al gobierno en caso de que sea confirmado en la Fed.

No obstante, un comité presentó su candidatura y, si el Senado, con mayoría republicana, la confirma rápidamente, podría incorporarse a la Fed en su próxima reunión sobre tipos de interés.

Riesgo de recesión

El miércoles, los mercados se enfocarán en las señales que dé la Fed sobre el ritmo y magnitud de los recortes en las tasas, comentó Lipsky.

Esto marcará el "comienzo de un ciclo de flexibilización al cual la Fed no quiere comprometerse", agregó Diane Swonk, economista jefe en KPMG.

Los operadores también estarán atentos a lo que Powell dirá sobre si los riesgos de la inflación se redujeron, principalmente porque la preocupación frente a los precios ha frenado la reducción de las tasas.

"El genio de la inflación todavía no ha vuelto a su lámpara", estimó la firma Wells Fargo en un reporte.

Según datos publicados el jueves, el índice de precios al consumo - indicador clave para la inflación- subió a 2,9% en agosto, el valor más alto desde inicios de año.

"El mercado laboral está en una situación precaria, con un crecimiento del empleo casi estancado, un deterioro de la confianza de los trabajadores y una tasa de desempleo que ha superado ligeramente muchas estimaciones de pleno empleo", señaló Wells Fargo.

"Con tan poco estímulo positivo en el mercado laboral, el riesgo de recesión ha aumentado", agrega.

Independencia de la Fed

Con la potencial llegada de Miran a la Fed, los mercados vigilarán cuánta división hay en el FOMC para bajar las tasas en 25 puntos básicos, 50 puntos o mantener los tipos actuales.

"No estamos acostumbrados a ver eso en la Fed", dijo Lipsky. "Es un grupo que ha votado casi al unísono durante décadas".

Los analistas advierten de mayores cambios en la Fed más rápido de lo que esperan los mercados.

"Creo que los mercados subestiman algunos riesgos sobre la independencia del banco central y lo que significaría para la política monetaria en el futuro", concluyó Lipsky.

