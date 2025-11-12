La final de 100 m femenino el primer día y un "Súper Sábado", novedades de Los Ángeles 2028

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (LA28) celebrarán la final de 100 metros femenino el primer día de competición, el 15 de julio de 2028, anunció este miércoles la organización, que también prevé un "Súper Sábado" con 26 finales.

Los Juegos Olímpicos de 2028, que serán los más grandes de la historia con 51 deportes y 11.200 atletas, comenzarán con la ceremonia de apertura el 14 de julio y terminarán el 30 de julio con la ceremonia de clausura.

En esta edición, los deportes de equipo también serán más femeninos (50,5% de mujeres en total).

El primer día de competición estará dedicado a las mujeres, con el mayor número de finales femeninas en un solo día: comenzará con el triatlón y culminará con los 100 metros, disputado desde las series hasta la final en un solo día.

Janet Evans, presidenta de la comisión de atletas de LA28, aseguró que las deportistas habían respondido positivamente a este programa ajustado de los 100 metros.

"Cuando lo presentamos a las atletas, hubo entusiasmo. Dijeron: 'Avísennos con suficiente antelación y entrenaremos para hacer tres carreras en un día'", explicó.

Otra innovación será la penúltima jornada, el 29 de julio, que será un "Super Sábado" con 26 finales en 23 deportes de equipo e individuales; incluido el maratón, el baloncesto, el fútbol, el ciclismo en pista, el golf, la natación y el tenis de mesa.

Los organizadores han programado la natación en la segunda semana en lugar del atletismo, en el estadio SoFi, en Inglewood (California).

"Al mover (la natación) a la segunda semana, habrá 38.000 personas en las gradas", explicó Janet Evans. "Es genial tener a 38.000 personas viendo mi deporte favorito", añadió la exnadadora, ganadora de cuatro medallas de oro olímpicas entre 1988 y 1992.

Los nadadores también tendrán más oportunidades de participar en la ceremonia de apertura sin tener que competir en las series al día siguiente.

El último campeón olímpico en los Juegos de Los Ángeles será coronado en natación justo antes de la ceremonia de clausura.

También habrá sesiones nocturnas para escapar del calor californiano, especialmente en la equitación, en Santa Anita.

Aproximadamente 14 millones de entradas estarán disponibles el próximo año, añadieron los organizadores sin precisar la fecha de apertura de la venta de boletos ni el precio. El proceso de reserva comenzará en enero.

