La furia de la comunidad latina por los dichos de Jill Biden, que luego se disculpó: “No somos tacos”

Al parecer, la primera dama estadounidense, Jill Biden, no tuvo un gran inicio de semana, luego de un discurso pronunciado en San Antonio, Texas, que generó severas críticas por parte de la comunidad latina y los opositores en el espectro político, a tal punto que se vio obligada a ofrecer una disculpa.

Jill Biden acudió a la conferencia anual de Unidos US, una organización estadounidense fundada en 1968 con el objetivo de defender los derechos humanos y mejorar las oportunidades de la comunidad latina, y en su intervención buscó reconocer el trabajo de Raúl Yzaguirre, expresidente de la entidad: “Raúl ayudó a construir esta organización con el entendimiento de que la diversidad de esta comunidad, tan distinta como las bodegas del Bronx, tan hermosa como las flores de Miami y tan única como los tacos de desayuno aquí en San Antonio, es su fuerza”, expresó.

La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, estuvo presente en la celebración anual de UnidosUS, una organización en defensa de los derechos. de la comunidad latina @WeAreUnidosUS - @WeAreUnidosUS

Pero sus palabras no fueron bien recibidas por parte de la comunidad latina y la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, fundada en 1984 y radicada en Washington, la que envió un mensaje aclaratorio ante lo que sus miembros sintieron como un agravio: “No somos tacos. Nuestra herencia como latinos está formada por una variedad de diásporas, culturas y tradiciones alimentarias, y no debería reducirse a un estereotipo”. La agrupación lamentó la falta de “sensibilidad hacia la diversidad de latinos en la región” y que tanto Biden como su equipo de trabajo no se tomaran el tiempo para entender “las complejidades de nuestro pueblo”.

En respuesta a las quejas, el portavoz de Jill Biden, Michael Larosa, escribió en Twitter: “La primera dama se disculpa porque sus palabras transmitieron algo más que pura admiración y amor por la comunidad latina”. Las reacciones fueron encontradas, mientras algunos echaron en cara las críticas desde el espectro republicano, otros reclamaron la demora porque la disculpa apareció en la mañana del martes.

La semana pasada, el activista Raúl Yzaguirre fue reconocido con la Medalla Presidencial de la Libertad por “las décadas de servicio distinguido e incansable al servicio de su país y su comunidad”, como expresó el comunicado de la Casa Blanca. Recibió la condecoración de manos del presidente Joe Biden, junto a la futbolista Megan Rapinoe, la gimnasta Simone Biles, el actor Denzel Washington y, en un homenaje póstumo, el senador John McCain y el fundador de Apple, Steve Jobs.

La participación de Jill Biden en el evento anual de Unidos US no se limitó a los elogios por los esfuerzos de la organización, también destacó el trabajo de la gestión actual por mejorar la calidad de vida de la comunidad latina y una lección que les ha dejado estar cerca de la gente: “Si quieren saber qué necesita una comunidad, pregúnteles. Denles un asiento en la mesa y luego escuchen lo que tienen que decir”.

Investigadores buscan evidencia afuera de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, el 25 de mayo de 2022, después de que un hombre armado de 18 años mató a 19 alumnos y dos maestras. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

Además, mencionó la reciente firma de “la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras, la ley de seguridad de armas más importante en 30 años”, que buscará regular los procesos de la compra de armas, especialmente cuando se trata de jóvenes. Una acción llamada a ser trascendental tras la masacre de la Escuela Primaria Robb de Uvalde. “Cuando Joe (Biden) y yo visitamos Uvalde, me paré frente a esas 21 cruces y toqué las imágenes de los rostros brillantes y hermosos que nunca más se reirán, ni abrirán los regalos de cumpleaños, ni les dirán a sus padres que los aman. Y supe que un pedazo de Uvalde siempre sería parte de mí”, expresó en su discurso.