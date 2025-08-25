La Guardia Nacional de EEUU comienza a portar armas en Washington

La Guardia Nacional de Estados Unidos informó que su unidad asignada a Washington comenzó a portar armas este domingo en la capital estadounidense, donde el presidente Donald Trump ha desplegado a 2200 soldados como parte de una ofensiva contra la delincuencia.

Los políticos republicanos, liderados por Trump, han asegurado que Washington está invadida por el crimen, las personas sin hogar y por una mala gestión financiera.

Sin embargo, los datos de la policía de la ciudad muestran una caída significativa en los crímenes violentos entre 2023 y 2024, luego de haber repuntado al final de la pandemia por Covid-19.

"A partir de la tarde noche del 24 de agosto de 2025, los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta del Distrito de Columbia comenzaron a portar sus armas de servicio", dijo esa unidad de la Guardia Nacional asignada a Washington en un comunicado.

Añadió que solo están autorizados a usar la fuerza "como último recurso y únicamente en respuesta a una amenaza inminente de muerte o a lesiones corporales graves".

Un funcionario de defensa estadounidense había dicho el viernes que las tropas desplegadas en Washington "pronto" portarían armas. Esto antes solo se permitía en caso de necesidad, y mientras tanto las armas permanecían guardadas en un arsenal.

Las tropas de la Guardia Nacional provienen del estado de Washington, de mayoría demócrata, y también de Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee, de mayoría republicana.

Trump ha acusado a la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, de "dar cifras de delincuencia falsas y altamente inexactas", y ha amenazado con intervención federal total en la ciudad si no deja de hacerlo.

Además del despliegue de la Guardia Nacional, las fuerzas del orden federales, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), también han incrementado recientemente su presencia en las calles de Washington, lo que ha provocado protestas de sus habitantes.