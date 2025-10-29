La importación de petróleo más baja en cuatro años lastra las reservas de EE.UU.
Las reservas estadounidenses de petróleo registraron una caída inesperada la semana pasada debido a un fuerte descenso de las importaciones, según datos publicados el miércoles por la Agencia de Información...
Las reservas estadounidenses de petróleo registraron una caída inesperada la semana pasada debido a un fuerte descenso de las importaciones, según datos publicados el miércoles por la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA).
Entre el 18 y el 24 de octubre, las reservas se redujeron en unos 6,9 millones de barriles. Analistas consultados por la agencia Bloomberg esperaban un aumento de 1,2 millones de barriles.
Sin contar las reservas estratégicas, las existencias se situaron en 416 millones de barriles.
Este descenso se debe a que las importaciones de crudo cayeron un 14% respecto a la semana anterior. Así, la cantidad de petróleo que entró a Estados Unidos en una semana fue la más baja desde febrero de 2021.
La exportación de petróleo aumentó un 4% en el periodo, lo que situó las importaciones netas en más de un millón de barriles diarios.
La producción estadounidense se mantuvo prácticamente estable en 13,64 millones de barriles diarios.
Las refinerías funcionaron a un 88,6% de su capacidad, igual que en la semana anterior.
